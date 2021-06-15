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基隆長輩提前1小時開打！早起8點就到接種站　為免久候立即注射

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（15日）起全面提供85歲（原住民75歲以上）長者施打疫苗，市長林右昌上午特別前往建德國小以及港務公司的施打站，對施打情況表示滿意；現場秩序良好，但很多長者因習慣早起，一早8點就到了施打站，為了避免長者久候辛苦，各站都提早約1小時開打。

這波日本援助台灣的124萬劑AZ疫苗，中央分兩批撥發，第一批55萬劑中，基隆分配到1.2萬劑，市府為全市7258位85歲（原住民75歲）以上長者優先施打，並在七區共設置9處施打站，方便長者們前往施打疫苗。

▲視察85歲以上長者疫苗開打 林右昌：行動不便者到府施打服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視察85歲以上長者疫苗首日開打，林右昌：行動不便到府施打服務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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林右昌一早前往安樂區建德國小施打站視察時，看到區公所人員忙著引導長者們入座，再依序接受衛生所護理師注射疫苗，減少長者們移動以及群聚風險，現場秩序良好，只是很多長者習慣早起，一早8點就到了施打站，為了避免長者久候辛苦，各站都提早開打。

此外，林右昌特別說明，據統計本市85歲以上長者約有2成行動不便，各區會進行調查造冊，以跨里的方式湊足10位長者，再一併提供到府施打服務，請長者跟家屬們不用著急。

▲視察85歲以上長者疫苗開打 林右昌：行動不便者到府施打服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌特別說明，據統計本市85歲以上長者約有2成行動不便，再一併提供到府施打服務。

隨後林右昌也前往位在港務公司的施打站，港務相關人員2474人從今日至17日分3天施打，接種對象包括第二類CIQS海關、移民署、防檢局、港消港警及海(岸)巡第一線工作人員計909人；以及第三類港埠CIQS以外，含執行港口船舶之裝卸倉儲、港埠設施及職安、環保巡查，引水各項作業，需與外籍船員接觸，以及港埠入境旅客活動區域需接觸旅客之第一線作業人員計1565人。

市府表示，凡是家中有年滿85歲（原住民75歲）以上長者的家戶，應該都已經收到疫苗接種通知單，若沒收到通知單、行動不便需專車接駁或戶籍不在基隆者，請儘快電洽各區公所專線，接種時間以收到的通知單為主。

▲視察85歲以上長者疫苗開打 林右昌：行動不便者到府施打服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視察85歲以上長者疫苗開打 林右昌：行動不便者到府施打服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視察85歲以上長者疫苗開打 林右昌：行動不便者到府施打服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

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