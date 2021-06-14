基隆仁愛市場攤商夫妻確診　5護理之家住民染疫...單日增14例疫調中

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心14日公布國內新增本土個185案例，確診個案新增15例死亡；基隆市增14例，累計共262人染疫。14例確診個案中，家庭群聚案7例、護理之家住民有5名、仁愛市場攤商一對夫妻確診。

林右昌表示，14日CDC公布基隆14例確診個案，（案13028）20多歲女性，為案12925家庭群聚案，案12925（退休長者）孫女，匡列接觸者採檢確診，已收治醫院，疫調中；（案13029）20多歲男性，案12925家庭群聚案，案13028丈夫，匡列接觸者採檢確診，已收治醫院，疫調中；（案13030）40多歲男性，案11708家庭群聚案，案12858（案11708親戚）兒子，匡列接觸者採檢確診，已收治醫院，疫調中；（案13031）10歲以下女性，案12925家庭群聚案，案13028與案13029之女兒，匡列接觸者採檢確診，無症狀，已收治醫院，疫調中。

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▲基隆公布14例確診個案。（圖／基隆市政府提供，下同）

確診者（案13032）70多歲男性，案13033丈夫，案12608外傭的照顧對象，平常皆在家中，參加仁愛市場擴大篩檢確診，已收治醫院，疫調中；（案13033）60多歲女性，仁愛市場賣菜攤商，案13032妻子，參加仁愛市場擴大篩檢確診，無症狀，已收治醫院，疫調中；（案13154）30多歲女性，案12410家庭群聚案，案12410（退休長者）前妻，匡列接觸者採檢確診，將安排收治集中檢疫所，疫調中；（案13155）10以下女性，案12410家庭群聚案，案13154女兒，匡列接觸者採檢確診，將安排收治集中檢疫所，疫調中；（案13156）80多歲男性，護理之家住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行護理機構加強版管理準則，6/12日定期監測採檢確診，無症狀，已收治醫院，疫調中。

確診者（案13157）20多歲女性，護理之家工作人員，6/3日PCR採檢陰性，因執行護理機構加強版管理準則，6/12日定期監測採檢確診，無症狀，已收治醫院，疫調中；（案13158）80多歲男性，護理之家住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行護理機構加強版管理準則，6/12日定期監測採檢確診，無症狀，已收治醫院，疫調中；（案13159）50多歲男性，護理之家住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行護理機構加強版管理準則，6/12日定期監測採檢確診，無症狀，已收治醫院，疫調中；（案13160）70多歲男性，護理之家住民，6/3日PCR採檢陰性，因執行護理機構加強版管理準則，6/12日定期監測採檢確診，無症狀，已收治醫院，疫調中；（案13161）10多歲男性，案12410家庭群聚案，案12410（退休長者）與案13154的兒子，匡列接觸者採檢確診，將收治醫院，疫調中。

▼6月14日本土病例總數地圖。（圖／ETtoday新聞雲）

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