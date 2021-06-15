快訊／長者行動不便　柯文哲宣布：北市機動接種隊到宅施打每日10人

▲北市疫苗機動接種隊前往浩然敬老院為長者接種疫苗。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

日本贈台的124萬劑AZ疫苗在15日開打，台北市長者經過13、14日兩天的預約後，15日、16日依照簡訊通知時間，前往指定地點接種。考量到部分長者行動不便，因此北市府也出動機動接種隊，由19個居家醫療團隊組成，每日可施打8到10人。

指揮中心15日表示，新增132例本土病例，為62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月1日至6月14日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例。

蔡炳坤說，主要是針對長照機構，從12日疫苗到貨後又開始打，預計在16日可以完成40家，本週目標100家，下週140家，「全市1萬993人，在下週會全部施打完畢」。

第二部分則是到宅施打的部分，主要針對長照2.0、失能等級在7、8級的，在家臥床無法出門的長者，預估有5020人。蔡炳坤說，每一位長者至少要30分鐘，一瓶疫苗打開後有效期限是6小時，因此每個醫療團隊必須精準算好一個團隊出去就是打8到10人。

蔡炳坤表示，從明天開始，會由台大醫院的團隊打頭陣，優先到中正萬華區進行到宅接種。19個團隊可以承擔一半的量能，另外一半，要感謝北市醫師公會，長照服務個案會依序開打。

另外，蔡炳坤也說，今天早上已經完成預約的有119人，因為1966長照專線太多人湧入，被打爆，如果1966中央長照專線被打爆，也可以打到1999，由衛生局主動聯繫，預約到宅施打。

▼北市到宅接種疫苗規劃。（圖／北市府提供）