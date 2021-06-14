桃園企業快篩　鄭文燦：下波「雇用移工100人以上」140家企業

▲鄭市長視察和碩聯合科技、廣達移工快篩。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園外籍移工人數全台最多，市府推動固安計畫執行企業快篩，市長鄭文燦14日於市府防疫說明會指出，目前進行的第一輪企業快篩以雇用移工500人以上的18家企業為主，共篩檢10,052人，PCR檢測皆為陰性，接著會下降到雇用移工100人以上的140家企業，進行快篩，讓預防性篩檢達到企業、員工、社區三贏。

▲移工快篩。（圖／市府提供）

鄭文燦同時也在今日視察和碩聯合科技、廣達電腦移工快篩情況並指出，截至目前為止，雇用移工500人以上的18家企業，包括日月光、華通電腦、友達、佳世達等已全數完成移工快篩，共篩檢10,052人，PCR檢測皆為陰性，市府也會於每週二、五下午公布已完成快篩的企業名單。另外針對雇用移工100人以上的中小企業部分，則將啟用工業區篩檢站，進行快篩。

另外，針對疫情期間勞工的請假及薪資規定，鄭文燦也說，因企業也須共同承擔公共衛生責任，因此勞動部及勞動局公布相關規定，包括因公染疫或因公被隔離，業主須給全薪，不得扣薪，若是自主健康管理可請病假給半薪或特休給全薪；勞工申請防疫假或照顧假，不得視為曠職、不能強迫勞工以事假或其他假處理，亦不得強迫勞工補行工作，也不得扣發全勤獎金及解僱等不利處分。

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