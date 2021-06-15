快訊／今增8死！5旬女住院「3採才陽性」確診2天即過世

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增132例為本土個案，確診個案中新增8例死亡，是20多天來首見單日死亡個案沒有超過個位數。死亡個案當中有1例50多歲女性，因為其它疾病住院，經過三次採檢才發現陽性，確診後2天死亡。

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，共計為男性3位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月2日，確診日介於5月17日至6月8日，死亡日介於6月6日至6月12日。

莊人祥說明，該名50多歲女性有慢性腎病四期，糖尿病高血壓，慢性病情況比較嚴重。前兩次陰性，5/27陽性，主要還是個案本身疾病問題。陳時中說，進來觀察高齡、慢性病者感染情況相對嚴重，特別呼籲有相關慢性病這段時間要提高警覺更加注意。

▲今日新增8例死亡個案，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計903,676例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含881,495例排除)，其中13,241例確診，分別為1,158例境外移入，12,030例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中460例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。