台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

▲台中榮總為洗腎病友施打新冠疫苗，採宇美町式接種。（圖／台中榮總提供）

記者李忠憲／台中報導

台中榮民總醫院有感於洗腎病友常出入醫院，身體虛弱屬新冠肺炎死亡高風險群，配合中央政令，15、16日2天分6梯次，採取日本「宇美町式」接種法施打疫苗。院方除貼心在事前做衛教並評估病友是否能施打，施打完後也有專人追蹤，讓打疫苗風險降至最低。

台中榮總今天上午針對洗腎病友進行第一梯次新冠肺炎疫苗施打，分別施打腹膜透析患者118位，血液透析患者40位，共施打158位病人。2天分9梯次共515人需施打疫苗，包括血液透析6梯次、腹膜透析3梯次。接種採用日本「宇美町式」接種法：病友不動、醫護動，減少病人移動的風險，讓病人與家屬都倍感窩心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼洗腎病友施打前會進行衛教及問診，事後也會有專人追蹤。（圖／台中榮總提供）

台中榮總腎臟科陳呈旭主任表示，台中榮總為照顧洗腎病人，規劃施打新冠疫苗，原因是這群洗腎病人常要進出醫院，體質孱弱，萬一得新冠肺炎死亡率會比較高；病人比較年邁，來醫院需要很多人協助，可能會造成比較大的問題，因此必須先施打疫苗。

陳呈旭說，醫院採取現地施打，讓病人得到最舒適的照顧。血液透析病友會先上機洗腎，到最後1小時才讓病人施打疫苗，之後抗凝劑會減量，以減少他們出血現象。洗腎病人大部分沒有小便，為防止他們有併發症或不必要的狀況產生，不建議病人多喝水，但有症狀時可以給予止痛或退燒藥物減緩。

▲▼洗腎病友施打後需現場觀察30分鐘，沒問題才能離開。（圖／台中榮總提供）

他接著說，腹膜透析病友部分在研究大樓1樓作疫苗注射專區，分成6梯次，1梯次40人，2天打完240人。病人報到時前面會先做體溫量測、TOCC問診，接著做團體衛教，讓病人知道為什麼要做疫苗注射，注射後可能會有怎樣的併發症，以及需要準備什麼讓病人在注射後能照顧自己。

團體衛教完後，會有醫師再次問診，確認病人是否適合施打疫苗，結束後就回到原來位置施打。病人都有固定位置，一梯次40人，保持社交距離，接受護理人員細心呵護的施打，施打後再觀察30分鐘，如果沒問題才讓他們離開。

陳呈旭提到，有病友擔心洗腎時會將疫苗洗掉、防疫效果不好，但疫苗是讓身體產生抗體，並不會因為洗腎而使保護力下降，民眾可以放心。

家醫部主任許碧珊強調，本院採「病人不動、醫護來動」的貼心施打模式，希望盡量減少虛弱病人移動的不適。特別的是，打完針後還會有專人做追蹤，了解並有施打後狀況，並提供即時性的照顧。

360度全面殺菌



【更多新聞】

►7月大女嬰確診！台中新光三越櫃姐家族8人染疫再+1

►台中男摩鐵猝死快篩出爐！和妙齡女在一起2小時 保險套拆封未用

►櫃姐確診台中新光三越第三天停業 公告「自主」兩字遭網友狂酸