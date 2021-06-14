快訊／7月大女嬰確診！台中新光三越櫃姐家族8人染疫再+1

▲彰化縣長王惠美。（圖／彰化縣政府提供）

記者李忠憲／彰化報導

彰化縣14日新增3例本土確診個案，其中包括台中新光三越櫃姐家庭群聚1例，為7個月大的女嬰；二水阿公店趴趴走群聚1例，另有1例感染源待查。衛生局長葉彥伯坦言，從數字來看，往後確診數字會維持每天都有、但數量少的狀況一段時間，希望民眾仍要做好防疫措施。

彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯今天下午主持疫情記者會，說明新增3例本土個案及相關足跡。

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王惠美表示，新增3例中，1例是來自台中新光三越櫃姐家族群聚，1例是二水阿公店消費後旅遊群聚，另1例則感染源待查，3例都是在居家隔離發病。她認為，麻將牌咖傳染率高達100%，所以才會苦口婆心，特別拜託鄉親「邁擱打啊」，對於不遵守防疫規定仍然群聚，縣府已經請警察局加強查察取締，一經查獲，不排除以最高罰鍰新台幣30萬開罰，也特別感謝鄉親這段時間主動提出檢舉，一起守護家園。

衛生局長葉彥伯則說，1例是櫃姐家族親人確診，為7個月小女嬰，也是櫃姐小姪女。女嬰9日PCR陰性，12日發病，此家庭聚餐在場10人中，已有9人確診，確診感染率已由80%提高到90%。另外，小嬰兒感染臨床上也發現可能會出現川崎氏症相關症狀，有待觀察。

另1例是二水阿公店傳染鏈，最先發病的60多歲退休男曾去桃園阿公店，出現症狀後仍開車台灣四處旅遊，造成他母親也染疫。今天新增的是男子哥哥，該男在哥哥住進檢疫旅館前曾有接觸，哥哥12日發病，採檢CT值為27.6。

另1例是醫院群聚引發的出院發病傳染鏈，該例為確診者的60多歲同住老婆，12日發病，隔天採檢CT值為16.6。目前出院發病傳染鏈確診人數已達13人。今天新增的是另外1位確診個案的家屬。

他提醒，人接觸到病毒後，有人早發病，有人晚發病，必須靠居家隔離匡列起來，避免將傳染鏈擴散到社區，民眾如果能配合居家隔離，就可以避免社區的感染。民眾除了配合居家隔離之外，也要特別注意如果有出現症狀，不管是居家隔離期間或是期滿之後的自主健康管理，都會有居家關懷中心的村里幹事、衛生局(所)的公衛護理師會定期追蹤你的狀況，如果有出現症狀一定要告知，將會盡快協助你就醫採檢。

葉彥伯說，居家隔離期間，病毒會先出現，症狀才出現，在沒有出現症狀之前，病毒就開始在傳染，千萬不要認為沒症狀就是沒病毒，最好還是要遵照居家隔離的建議，最好是一人一戶，不然就住防疫旅館，或是家裡有獨棟透天都可以，再不行的話，一人一層，如果因為家庭環境因素，也一定要住一人一室，在隔離期間不要一起吃飯、聊天，並打菜到房間自己吃，一定要遵守即使在居家隔離期間沒有症狀，也不要跟他人做任何接觸。

他也指出，家庭接觸感染率高，家屬應注意事項包括，被匡列為接觸者，同住家人均應同時接受核酸檢測；接觸者與同住家人都要注意是否出現不適症狀，如果有出現不適症狀應立即就醫採檢；居家隔離以一人一室為原則，但最好一人一層，或一戶，或居住防疫旅館，居家隔離期間，所有同住家人避免共餐、共食，建議打菜到房間內自行進食；隔離期滿仍繼續7天自主健康管理。