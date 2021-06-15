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居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

▲女同事偷偷在原PO的筆記本上，用原子筆寫下「7個字」。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲居家辦公前先花5分鐘時間寫筆記、整理思緒，有助於轉換心境。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

記者林育綾／台北報導

居家工作減少交通通勤時間，不過對許多上班族來說，反而缺少了一種「進入工作模式」的儀式感。Pinkoi產品長林怡君(Maibelle) 近日分享WFH超過10年的心得，提到她每天都會在早、晚花5分鐘寫筆記，藉此來沉澱和梳理思緒，也成為一個切換「登入／登出工作模式」的開關，有效做出心境轉換。

▲▼Pinkoi產品長兼共同創辦人林怡君(Maibelle) ，分享自己居家工作超過10年的心得。（圖／Pinkoi提供）

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▲Pinkoi產品長兼共同創辦人Maibelle ，分享居家工作超過10年的心得。（圖／Pinkoi提供）

對很多上班族來說，過去的通勤就是一種「儀式」，而踏進辦公室那一刻，身心也準備好進入工作模式了。不過如今因應防疫，許多企業開始實施遠距居家辦公，卻也讓許多人不知道如何轉換心境，很可能造成效率不佳，又或是沒有明確的「下班」時間。

Maibelle分享，自己每天早晚都會花5分鐘寫筆記，透過書寫去沈澱、梳理自己的思緒。例如早上會寫下今日認為要完成且最重要的一件事，並記錄起床後的心情；晚上下班後以及睡前，也會再打開筆記本，記錄這件事情是否完成，並寫下3件「今天讓我心存感激的人事物」。

讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲每天早、晚花5分鐘寫筆記，作為切換「登入／登出工作模式」的開關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

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