　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

作家分享居家辦公：避免整天穿睡衣、劃出工作區、不要一直吸貓！

▲▼貓,貓咪,貓奴,貓主子,黑貓。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲「居家辦公」建議將工作區、生活區劃分開。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎疫情警戒升級，全國許多企業也開始陸續實施「遠距、異地辦公」措施，作家李屏瑤也分享個人「居家辦公」10年來的方法，包括在「儀式感」上，要避免「整天穿睡衣」，切劃出工作、生活的空間、定時吃飯運動；此外還建議養貓的人「不因為一直在家就去打擾貓，或是一直吸貓」，她把貓當室友，認為貓也有自己的作息，以免在恢復忙碌後，貓可能又會不適應。

避免整天穿睡衣

[廣告]請繼續往下閱讀...

李屏瑤去年在疫情爆發時就分享過幾個「居家工作」建議，如今雙北疫情警戒升三級，她再度補充一些方法。首先在「儀式感」上，每天吃完早餐就會換衣服，她建議不用太正式，也可以是家居服，只要「避免整天穿著睡衣」，換衣服是為了「讓肉身知道要開始工作了」。

劃分工作區

她建議在家工作要劃分出「工作區、生活區」，若生活空間是套房無法區隔，那一個原則就是「不要在床上工作」，雖然筆電和手機都很方便，但不建議躺在床上或沙發上回信，只要工作就移去工作區，就算是只有一個邊桌都好。 

▲床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲建議不要在床上辦公和回信。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

定時吃飯及走動、規劃運動時間

李屏瑤提到，在家工作很容易一不小心在桌子前坐太久，建議要定時吃飯；還有每個小時都要起身走一走，若工作桌可以調整高度，可以升高成站立工作的高度，避免久坐，也會讓精神好一點。而她也會每週規劃運動時間，記在行事曆上，現在無法去健身房，就找Youtube頻道跟著做瑜珈，自己也有買健身環，盡量照表操課。

尊重室友、找到關係平衡

特別的是她提到，一開始長時間在家時貓咪很驚訝，忙起來要出門時，貓可能又很寂寞；雖然不確定是不是人類腦補，但她後來把貓當室友，尊重貓也有自己的行程作息，「不因為一直在家就去打擾貓，或是一直吸貓，要找到關係的平衡」，她表示若室友是真實的人類，原則也是差不多的，各自劃分好領域跟空間。

▲貓,橘貓,米克斯,肉球,腳底毛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雖然家裡的貓很可愛，但不要因為在家就一直打擾貓，尊重牠也有自己的作息。（圖／取自免費圖庫pixabay）

建立心靈聯絡網

不過在家工作久了，難免有感到寂寞的時候，因此她建議跟朋友聊聊，除了打字，偶爾也可以跟人類講電話，「肉體保持距離，但心靈要有一點正向的聯絡網」。

她自己還有居家工作小道具，包括先前在日本雜貨小店買的牌子，OPEN的背面是CLOSE，工作會自己「翻牌」；另一塊「營業中」是朋友贈送，也是放在工作區，看了心情會變好。

▲▼作家李屏瑤分享居家辦公方法。（圖／李屏瑤臉書）

▲作家李屏瑤分享居家辦公方法。（圖／李屏瑤臉書）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
LIVE／北市確診158人飆新高　柯文哲急開防疫記者會
本土確診+333！一張圖看「全台今日確診分佈」
台中疫調足跡曝！大里男兩度跨縣市　重慶國小祖孫2天連奔5宮廟
快訊／「板橋、三重」確診個案最多！　侯友宜曝各區染疫人數
快訊／新北擬設「方艙醫院」！　評估地點曝光
4/6→5/14！「最早發病患」日期後延　陳時中曝原因
雙北6醫院「院內確診」　北部某醫院4護理師陽性「Ct值高」
快訊／本土確診爆不停　侯友宜：已經快走到四級警戒
確診41人重症！13人用呼吸器、2人同時用葉克膜
又要輪流停電？興達電廠再故障　台電找到原因了
苗栗確診者足跡公布！去過板橋、台中　連兩天跑醫院
LIVE／新北148例「警員也淪陷」　侯友宜緊急說明
快訊／陳時中宣布：禁止外籍人士入境、禁轉機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台疫情懶人包！苗栗確診者足跡曝！到板橋、桃園趴趴走

雙北本土個案暴增卻沒「封城」！陳時中憂：大家能關多久？

作家分享居家辦公：避免整天穿睡衣、劃出工作區、不要一直吸貓！

台中疫調足跡曝！大里2號男兩度跨縣市　重慶國小祖孫2天連奔5宮廟

「無接觸取餐」方法曝！外送員傻眼：感受到你多怕疫情

不斷更新／亞東7人染疫！雙北市各醫院「門、急診異動」懶人包

基隆再增6確診累計10人！　廟口夜市管委會宣布自主停業一周

快訊／台中大里確診豆漿伯「疫調不老實」　市府怒開罰30萬元

疫情升溫「本土確診+333」！一張圖秒懂　全台17日新增確診分佈

屏東縣：1北部確診者10日陪父探望崁頂鄉親友　「6日去過萬華」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

全台疫情懶人包！苗栗確診者足跡曝！到板橋、桃園趴趴走

雙北本土個案暴增卻沒「封城」！陳時中憂：大家能關多久？

作家分享居家辦公：避免整天穿睡衣、劃出工作區、不要一直吸貓！

台中疫調足跡曝！大里2號男兩度跨縣市　重慶國小祖孫2天連奔5宮廟

「無接觸取餐」方法曝！外送員傻眼：感受到你多怕疫情

不斷更新／亞東7人染疫！雙北市各醫院「門、急診異動」懶人包

基隆再增6確診累計10人！　廟口夜市管委會宣布自主停業一周

快訊／台中大里確診豆漿伯「疫調不老實」　市府怒開罰30萬元

疫情升溫「本土確診+333」！一張圖秒懂　全台17日新增確診分佈

屏東縣：1北部確診者10日陪父探望崁頂鄉親友　「6日去過萬華」

張進德生日遇聯盟宣布延賽　心繫疫情感謝醫療人員

青蛙石步道、竹縣40家↑露營區暫停營業！築夢山城也在內

印尼遊覽船事故7死2失蹤　20人興奮自拍「擠到一側」翻覆釀禍

阿嬌「女生不矜持會吃虧」談感情觀：男人本性！斬婚1年…下任不輕易給承諾

全台疫情懶人包！苗栗確診者足跡曝！到板橋、桃園趴趴走

雷／《全明星》曹佑寧罕見激動！　巧固球剩40秒...藍隊喊暫停

台股重挫逆風進場！吳淡如曝「證券帳戶明細」公開投資心法

雙北本土個案暴增卻沒「封城」！陳時中憂：大家能關多久？

作家分享居家辦公：避免整天穿睡衣、劃出工作區、不要一直吸貓！

李多熙爆接替徐睿知！　公司證實收到《Island》提案：積極討論中

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／本土增333例！連續三天破百例

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

快訊／雙北皆破百！北市單日新增158例、新北148例

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

LIVE／全國恐停班課　陳時中說明

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

雙北全面停課！3縣市家長「希望也跟進」

更多熱門

相關新聞

國泰金擴大異地、居家辦公規模　總人數超過4000！

國泰金擴大異地、居家辦公規模　總人數超過4000！

台灣疫情升溫，中央流行疫情指揮中心在昨（15）日宣布雙北進入３級防疫，國泰金控當日隨即由集團防疫小組召集人、國泰金總經理李長庚啟動線上應對會議，國泰集團各公司總經理及防疫主管近40人加入進行多項防疫機制討論，李長庚明確指示，歷時兩個多小時，決定以「保護同仁」、「服務不中斷」作為兩大出發點，啟動７大防疫措施。

影／桃園市府900員工來自雙北基隆　下周起分流上班

影／桃園市府900員工來自雙北基隆　下周起分流上班

127家金融機構嚴防疫情　啟動居家、異地辦公！　

127家金融機構嚴防疫情　啟動居家、異地辦公！　

居家辦公出勤、工時怎麼算？勞動部列三點說明

居家辦公出勤、工時怎麼算？勞動部列三點說明

防疫升級！　金管會宣佈4場所需強制戴口罩

防疫升級！　金管會宣佈4場所需強制戴口罩

關鍵字：

居家辦公居家工作遠距工作遠距辦公

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

快訊／本土增333例！連續三天破百例

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

快訊／雙北皆破百！北市單日新增158例、新北148例

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面