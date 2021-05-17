作家分享居家辦公：避免整天穿睡衣、劃出工作區、不要一直吸貓！

▲「居家辦公」建議將工作區、生活區劃分開。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎疫情警戒升級，全國許多企業也開始陸續實施「遠距、異地辦公」措施，作家李屏瑤也分享個人「居家辦公」10年來的方法，包括在「儀式感」上，要避免「整天穿睡衣」，切劃出工作、生活的空間、定時吃飯運動；此外還建議養貓的人「不因為一直在家就去打擾貓，或是一直吸貓」，她把貓當室友，認為貓也有自己的作息，以免在恢復忙碌後，貓可能又會不適應。

避免整天穿睡衣

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李屏瑤去年在疫情爆發時就分享過幾個「居家工作」建議，如今雙北疫情警戒升三級，她再度補充一些方法。首先在「儀式感」上，每天吃完早餐就會換衣服，她建議不用太正式，也可以是家居服，只要「避免整天穿著睡衣」，換衣服是為了「讓肉身知道要開始工作了」。

劃分工作區

她建議在家工作要劃分出「工作區、生活區」，若生活空間是套房無法區隔，那一個原則就是「不要在床上工作」，雖然筆電和手機都很方便，但不建議躺在床上或沙發上回信，只要工作就移去工作區，就算是只有一個邊桌都好。

▲建議不要在床上辦公和回信。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

定時吃飯及走動、規劃運動時間

李屏瑤提到，在家工作很容易一不小心在桌子前坐太久，建議要定時吃飯；還有每個小時都要起身走一走，若工作桌可以調整高度，可以升高成站立工作的高度，避免久坐，也會讓精神好一點。而她也會每週規劃運動時間，記在行事曆上，現在無法去健身房，就找Youtube頻道跟著做瑜珈，自己也有買健身環，盡量照表操課。

尊重室友、找到關係平衡

特別的是她提到，一開始長時間在家時貓咪很驚訝，忙起來要出門時，貓可能又很寂寞；雖然不確定是不是人類腦補，但她後來把貓當室友，尊重貓也有自己的行程作息，「不因為一直在家就去打擾貓，或是一直吸貓，要找到關係的平衡」，她表示若室友是真實的人類，原則也是差不多的，各自劃分好領域跟空間。

▲雖然家裡的貓很可愛，但不要因為在家就一直打擾貓，尊重牠也有自己的作息。（圖／取自免費圖庫pixabay）

建立心靈聯絡網

不過在家工作久了，難免有感到寂寞的時候，因此她建議跟朋友聊聊，除了打字，偶爾也可以跟人類講電話，「肉體保持距離，但心靈要有一點正向的聯絡網」。

她自己還有居家工作小道具，包括先前在日本雜貨小店買的牌子，OPEN的背面是CLOSE，工作會自己「翻牌」；另一塊「營業中」是朋友贈送，也是放在工作區，看了心情會變好。

▲作家李屏瑤分享居家辦公方法。（圖／李屏瑤臉書）

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