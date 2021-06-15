居家工作又顧小孩！她1招劃清公私界線　兒女秒懂：絕不能打擾

▲Pinkoi產品長兼共同創辦人林怡君(Maibelle) ，分享自己居家工作超過10年的心得。（圖／Pinkoi提供）



記者林育綾／綜合報導

疫情三級警戒持續，許多家長居家辦公同時還要顧小孩，經常忙碌到一半又被小孩的需求打擾，而Pinkoi產品長兼共同創辦人林怡君(Maibelle) 也分享自己WFH超過10年的心得，除了事先與家人溝通分配照顧時間之外，也跟孩子建立默契，「只要戴上那副黑色的耳機，就絕對不可以被打擾」，適時透過清楚的信號，劃清公私界線。

Maibelle居家遠距工作超過10年，帶領百人團隊，近來分享關於生活平衡、團隊遠距合作、邊工作邊育兒等超過10年的心得。她明白WHF雖然省下通勤時間，但對於很多職場媽媽來說格外辛苦，家裡不但是辦公室，還兼具小孩的教室、餐廳、育兒跟防疫等多重功能，令人喘不過氣，因此她建議3點。

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1、與家人／另一半事先溝通分工

首先若家裡有爸爸或其他家人，可以跟家人或另一半溝通，輪流擔任孩子的主要陪伴者、家務事分工等，彼此體諒成為珍貴的支柱。

▲Maibelle建議若有伴侶或家人，可事先溝通分配時間。輪流當孩子的照顧者。（圖／Pinkoi提供）

2、適時散發出很清楚的信號、劃清公私界線

她強調，WFH的期間「你要散發很清楚的信號，讓孩子或家人知道你現在的狀態不能接受被打擾」，也許你在心中設定「只要坐在那個角落、那張椅子上，就是開始專心工作了」，但是家人們未必都能理解；因此她

跟兒子女兒們建立默契，只要當她「戴上那副黑色的耳機，就絕對不可以被打擾。」

▲Maibelle的工作台，跟小孩建立默契「只要戴上那副黑色的耳機，就絕對不可以被打擾」。（圖／Pinkoi提供）

3、放下心中的「愧疚感」

Maibelle建議每個WFH的職場媽媽們，「放下心中的愧疚感吧！」因為每個家庭都有自己的節奏，重點是找到適合自己及家人的，尤其在排滿會議的地獄週，擠不出時間來洗手作羹湯，那就讓家人們偶爾吃吃外食，不用太內疚。另外也別把自己逼得太緊，趁著疫情在家的時候，與先生或家人一起練習出更好的革命情感跟默契。

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