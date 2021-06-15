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快訊／端午「不讓你返鄉」匝道塞爆　交通部長道歉了

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材 諾富特相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

端午連假匝道控管卻造成大塞車，交通部長王國材15日上午在立法院受訪時表示，這次以防疫為任務，造成有些人不方便，但也達到我們對目標，讓中長途運量減低65%，感謝國人同胞配合，若造成不便也表達抱歉。

至於疏運反而造成通勤的人塞車，王國材坦言，本來想說希望通勤的人走平面，確實宣導還不足，「已經達到中長途運量減65%，過程中造成一些人不方便，我也表達非常抱歉」，但若能讓未來疫情擴散減低，這是大家貢獻的結果。

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