缺乏大片帶頭　陸端午電影票房6年來首度未破5億

▲大陸2021端午檔期電影上映數量暴增，在缺乏大片帶頭下，片房表現不佳。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

《燈塔專業版》數據顯示，截至6月15日0時，2021年端午檔總票房超4.6億元（人民幣，下同），總人次1298.36萬，總場次130.8萬。不過，由於缺乏吸睛大片帶頭，2021年的端午檔期也創下自2015年來票房新低。

▲電影《超越》拿下大陸端午檔期票房第一。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，本次端午檔上映的電影有16部，數量打破端午檔歷史紀錄，但票房表現卻不佳。本次檔期票房前三影片分別為，《超越》8901萬元、《比得兔2：逃跑計劃》7135.1萬元及《熱帶往事》5222萬元，單片票房均未破億。

燈塔研究院行業分析師張榮棣表示，「雖然今年端午檔上映數量打破歷史紀錄，但缺少往年的進口視效大片，目前預售階段整體大盤相對較冷。」

▲大陸2021端午檔期票房不佳，6年內首度未破5億元人民幣。（圖／CFP）

張榮棣認為，影片扎堆不代表會是一個票房表現極佳的端午檔，電影的數量和票房的關係，在各檔期裡都比較符合「二八定律」，「即80%票房是由頭部20%影片帶來的，觀眾的注意力有限，因此影片數量增加不會給檔期帶來更多的票房收入，還是要看頭部影片的質量和表現。」

張榮棣強調，影片扎堆擠檔期的原因主要還是想吃基本盤，這對於比較大的檔期如春節、暑期檔會較適用，當然競爭也更激烈，「但對於小檔期，比如端午，如果沒有頭部影片的帶動，它的檔期效應很難充分體現。」

