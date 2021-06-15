國產疫苗攻海外！友邦獨家文件曝光　高端將前進中南美三期臨床

▲FCM是巴拉圭知名的學術機構，設有附屬教學醫院。



圖文／鏡週刊

國產疫苗繼高端10日宣布疫苗解盲成功，聯亞月底也將解盲，二家國產疫苗除申請緊急使用授權（EUA）在國內開打，也積極布局海外市場。根據本刊獨家取得的文件，我友邦之一的巴拉圭國立亞松森大學醫學院（FMC），已在5月12日與高端簽署合作備忘錄（MOU），將在當地以「免疫橋接」（immuno-bridging）展開三期臨床試驗，為進軍海外市場預作準備。

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▼本刊獨家取得文件，巴拉圭亞松森大學醫學院在與高端所簽MOU載明（圖黃底處）：「有興趣在巴拉圭組織和執行高端的COVID-19疫苗臨床試驗。」

根據本刊獨家取得的文件，巴拉圭FMC與高端的MOU載明，「FCM有興趣在巴拉圭組織和執行高端的COVID-19疫苗臨床試驗」，至於操作細節，雙方後續將另簽協議。外交部則強調，在先滿足國內需求的原則下，樂意也願意輸出國產疫苗，提供友邦協助對抗疫情，也會居中協調繼續提供必要協助。

▼高端5月12日與巴拉圭亞松森大學醫學院簽署MOU，4月22日的視訊會議已先討論赴當地三期臨床的可行性。

本刊調查，FCM 是巴拉圭知名的學術機構，設有附屬教學醫院，4月22日與高端團隊展開線上視訊會議，討論高端疫苗在巴拉圭臨床試驗的可行性，參與者包括巴拉圭亞松森大學醫學院院長巴里歐斯（Laurentino Barrios）、高端副總李思賢、國際暨政府事務處長連加恩，以及我國駐巴拉圭大使館人員等，後續雙方並在5月12日完成MOU簽署。

▼友邦巴拉圭的亞松森大學醫學院4月22日與高端團隊視訊會議討論臨床工作，與會者還有我國駐巴大使館人員。



知情人士透露，因高端擴大二期臨床已做超過3,000人，基於當地疫苗需求，FCM與高端未來的合作模式傾向採取「免疫橋接」驗證疫苗的中和抗體效價，收案規模將是小型的，而非傳統的萬人三期臨床，目前高端已將相關資料送至當地衛生單位，預計年底前完成試驗。



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