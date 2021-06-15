　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國產疫苗攻海外！友邦獨家文件曝光　高端將前進中南美三期臨床

FCM是巴拉圭知名的學術機構，設有附屬教學醫院。（翻攝自網路）

▲FCM是巴拉圭知名的學術機構，設有附屬教學醫院。

圖文／鏡週刊

國產疫苗繼高端10日宣布疫苗解盲成功，聯亞月底也將解盲，二家國產疫苗除申請緊急使用授權（EUA）在國內開打，也積極布局海外市場。根據本刊獨家取得的文件，我友邦之一的巴拉圭國立亞松森大學醫學院（FMC），已在5月12日與高端簽署合作備忘錄（MOU），將在當地以「免疫橋接」（immuno-bridging）展開三期臨床試驗，為進軍海外市場預作準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼本刊獨家取得文件，巴拉圭亞松森大學醫學院在與高端所簽MOU載明（圖黃底處）：「有興趣在巴拉圭組織和執行高端的COVID-19疫苗臨床試驗。」

本刊獨家取得文件，巴拉圭亞松森大學醫學院在與高端所簽MOU載明（圖黃底處）：「有興趣在巴拉圭組織和執行高端的COVID-19疫苗臨床試驗。」

根據本刊獨家取得的文件，巴拉圭FMC與高端的MOU載明，「FCM有興趣在巴拉圭組織和執行高端的COVID-19疫苗臨床試驗」，至於操作細節，雙方後續將另簽協議。外交部則強調，在先滿足國內需求的原則下，樂意也願意輸出國產疫苗，提供友邦協助對抗疫情，也會居中協調繼續提供必要協助。

▼高端5月12日與巴拉圭亞松森大學醫學院簽署MOU，4月22日的視訊會議已先討論赴當地三期臨床的可行性。

高端5月12日與巴拉圭亞松森大學醫學院簽署MOU，4月22日的視訊會議已先討論赴當地三期臨床的可行性。（翻攝自駐巴拉圭大使館臉書）

本刊調查，FCM 是巴拉圭知名的學術機構，設有附屬教學醫院，4月22日與高端團隊展開線上視訊會議，討論高端疫苗在巴拉圭臨床試驗的可行性，參與者包括巴拉圭亞松森大學醫學院院長巴里歐斯（Laurentino Barrios）、高端副總李思賢、國際暨政府事務處長連加恩，以及我國駐巴拉圭大使館人員等，後續雙方並在5月12日完成MOU簽署。

▼友邦巴拉圭的亞松森大學醫學院4月22日與高端團隊視訊會議討論臨床工作，與會者還有我國駐巴大使館人員。

友邦巴拉圭的亞松森大學醫學院4月22日與高端團隊視訊會議討論臨床工作，與會者還有我國駐巴大使館人員。（翻攝自駐巴拉圭大使館臉書）

知情人士透露，因高端擴大二期臨床已做超過3,000人，基於當地疫苗需求，FCM與高端未來的合作模式傾向採取「免疫橋接」驗證疫苗的中和抗體效價，收案規模將是小型的，而非傳統的萬人三期臨床，目前高端已將相關資料送至當地衛生單位，預計年底前完成試驗。


更多鏡週刊報導
【獨家】【國產疫苗攻海外】菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞
【國產疫苗攻海外2】國產疫苗搶國際認證　兵分3路策略大公開
【國產疫苗攻海外3】打國產疫苗不能出國玩？　高端高層說話了

ET快訊
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔
獨／女星領紓困金挨罵「怎麼有臉」　她揭藝人真實收入
降電費有譜！民進黨喊「取消夏季電價、打折」　經濟部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

三級警戒持續「觀光業產值蒸發1280億」　這行收入掛零1年半

「黃金小莓果」營養大贏蘋果　挑選秘訣曝：外型飽滿勻稱

LIVE／日本將對台灣「加碼提供疫苗」！陳時中最新說明

飛美旅客爆量！華航宣布暑假安大略增班　擴大LA服務

快訊／高雄首例確診者死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

三級警戒持續「觀光業產值蒸發1280億」　這行收入掛零1年半

「黃金小莓果」營養大贏蘋果　挑選秘訣曝：外型飽滿勻稱

LIVE／日本將對台灣「加碼提供疫苗」！陳時中最新說明

飛美旅客爆量！華航宣布暑假安大略增班　擴大LA服務

快訊／高雄首例確診者死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡

助400街友善行被封「活媽祖」！　鄭家純大讚：賈永婕才是真典範

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

陳其邁視察開罵...新聞局長彎腰鞠躬　前韓市府官員曝內幕

林達／疫苗搶打之亂如何解？列國家財產造冊施打！

熱賣10年的唇釉又出新色　#白茶玫瑰仙氣爆棚絕對必收

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

獨／88歲歌王打完疫苗了！　現場等1.5小時...身體狀況曝光

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

情侶購毒不付款　欠4000元遭當街擄走！1車塞6人露餡

周思齊持續送暖！球芽、愛心企業齊捐防疫物資送往新竹五峰鄉

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

醫：要做三件事才可能終結疫情

菲律賓要我國產疫苗！「台灣EUA過了就直接打」　陳宗彥回應了

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

高雄疫苗開打動線亂！陳其邁怒飆2局長

打國產疫苗能不能出國玩？　高端高層說話了

他曝越南現況「控制疫情1關鍵」：台灣人太樂觀

「就要重回平靜生活了」　醫：端午節是台灣反攻D-Day

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

梅雨滯留鋒回來了！南北徘徊5天　降雨不亞於前2波

更多熱門

相關新聞

萬華人倒楣問誰？朱學恒嗆：林昶佐

萬華人倒楣問誰？朱學恒嗆：林昶佐

台北市無黨籍立委林昶佐13日在臉書PO文呼籲，應該優先配給疫苗給萬華區。宅神朱學恒14日則在臉書列出6個問題隔空開嗆，決定發放疫苗數量的是衛福部長陳時中，林昶佐卻向台北市長柯文哲要求多發放疫苗，「萬華人到底倒了什麼楣該問誰？萬華的立委林昶佐。」

點出迫切危機　台大醫：曾擔心寫這些會不會被罵

點出迫切危機　台大醫：曾擔心寫這些會不會被罵

北市疫苗之亂　議員曝一個點打43個里

北市疫苗之亂　議員曝一個點打43個里

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

嬌生疫苗受汙染銷毀200萬劑　南非廠加速生產

嬌生疫苗受汙染銷毀200萬劑　南非廠加速生產

關鍵字：

鏡週刊新冠肺炎台灣防疫社區感染疫苗巴拉圭

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

醫：要做三件事才可能終結疫情

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

賈永婕究竟有多強？婚紗王國「只花2年千萬回本」

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面