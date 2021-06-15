「萬華人倒了什麼楣該問誰？」　朱學恒6個QA開嗆：林昶佐

記者黃翊婷／綜合報導

台北市無黨籍立委林昶佐13日在臉書PO文呼籲，應該優先配給疫苗給萬華區。宅神朱學恒14日則在臉書列出6個問題隔空開嗆，決定發放疫苗數量的是衛福部長陳時中，林昶佐卻向台北市長柯文哲要求多發放疫苗，「萬華人到底倒了什麼楣該問誰？萬華的立委林昶佐。」

▲林昶佐曾公開分享打疫苗的照片，好身材一度引起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐，下同）

林昶佐5月6日公開接受AZ疫苗注射的照片，呼籲大家趕快去打疫苗，沒想到5天後台灣本土疫情升溫，萬華一夕之間成為台北市疫情最嚴重的地區。林昶佐6月13日在臉書PO文向台北市長柯文哲喊話，指揮中心增加高風險熱區疫苗分配，雙北將多獲得10％的疫苗，因此希望市長能把為了熱區多配給的疫苗，優先給萬華，「不只是因為萬華承受最早一波的疫情衝擊、承受各種外界汙名的眼光，更是為了讓萬華以及整個台北都能守住，順利讓疫情能徹底控制。」

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▲林昶佐臉書PO文。

不過，對於林昶佐的主張，宅神朱學恒抱持不同的看法，他14日在臉書PO文列出6個問題，並自問自答，內容如下：

一、讓病毒進來台灣擴散的是谁？中央的3＋11政策。

二、汙名化萬華的是誰？衛福部的石崇良。

三、決定發放疫苗數量的是誰？衛福部的陳時中。

四、萬華的林昶佐以為要多發疫苗要跟誰講？台北市長柯文哲。

五、沒當兵這幾天啥也沒做，在家裡練出腹肌還打完疫苗的是誰？萬華的立委林昶佐。

六、萬華人到底倒了什麼楣該問誰？萬華的立委林昶佐。

▼朱學恒臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

朱學恒的PO文在網路上一度掀起網友正反意見討論。而對於汙名化萬華的爭議，是國民黨立委羅明才11日在立法院質詢衛福部次長石崇良時，詢問「究竟破口是在哪裡？」石崇良則數度強調是在萬華，進而引起台北市副市長黃珊珊、民眾黨立委高虹安等人的不滿。林昶佐當時也有跳出來表示，他已經打電話給石崇良，要求石崇良應該謹慎發言，不要再助長旁人對於萬華的異樣眼光。