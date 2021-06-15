北市疫苗預約診所只知身分證電話　苗博雅曝一個施打站要扛43個里

記者黃翊婷／綜合報導

全台各縣市15日同步擴大開打疫苗，最新疫苗接種7大類對象包含長照機構住民與人員、75歲以上長者等等。台北市議員苗博雅14日深夜在臉書PO文表示，接到許多基層醫護人員對15日長者疫苗接種開跑的憂心訊息，台北市政府網路預約系統後台，診所只能拿到預約長者的身分證字號和電話，更誇張的是，給無法上網預約長者使用的施打站，整個文山區只有一個點，這個施打站相當於要處理文山區43個里，「這樣安排，早已引爆了基層的焦慮。」

▲台北長庚醫療團隊模擬演練施打AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝，下同）

台北市日前開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者施打疫苗，但只能透過預約系統申請。而台大醫院將於15日上午8點半於國際會議中心、醫學院體育館同步開打，一天可打2100劑；台北長庚則在同日上午9點起於民生國小開打，獲配1000劑已約滿；國泰醫院同樣於上午9點開打，地點在松菸文創5號倉庫，獲配3000多劑；新光醫院上午9點開打，總共獲配1400劑；北醫附醫獲配1500萬劑，上午8點半起將在信義國中開打。

然而，台北市議員苗博雅14日深夜在臉書PO文表示，近期不僅接到許多心急如焚的市民詢問要怎麼幫長輩預約打疫苗，還有不少醫護人員憂心15日台北市長者疫苗接種開跑的各種亂象，「大家知道嗎，台北市政府的網路預約系統後台，診所只能拿到預約長者的『身分證字號、電話』，你沒看錯，真的這麼誇張，連姓名都沒有。」

▲台北市議員苗博雅。

苗博雅提到，大醫院還有行政人員幫忙，中小型診所就只能在假日召回醫師、護理師幫忙，打電話逐一詢問預約長者的名字、幾點會到等等，但這還只是其中一個小例子，實際上還有更多不可思議的狀況，例如給無法上網預約長者的疫苗施打站，整個文山區只有一個點「萬芳醫院（萬芳高中）」，這樣一個交通不便的施打點卻要處理文山區43個里，分成上午、下午兩個時段，一個時段就要處理20多個里，「這樣安排，早已引爆了基層的焦慮。」

「正視現實吧，疾管科人力瀕臨崩潰。」苗博雅直言，公務員深夜抱著箱子搭計程車送疫苗、預約系統後台診所看不到名字等等，後勤狀況連連，「不只落後於疫情嚴重的新北，甚至被資源稀少的縣市超車」，期望有指揮權的人把基層頭上的重擔拿回自己的肩膀上，「基層人民這麼努力了，掌握權力的市府高層，沒有天天抱怨的資格。」