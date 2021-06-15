點出台灣「迫切危機」　台大醫：曾擔心寫這些會不會被罵

▲施景中認為，印度變種病毒早晚一定會來敲台灣國境的門。圖為桃園機場。（圖／記者黃宥寧攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「我曾經擔心，寫這些出來，會不會被罵？」台大仁醫施景中建議，請指揮中心再度考慮超前部署，讓邊境人員優先施打mRNA疫苗，盡一切可能防範印度變種病毒，這是台灣迫切的危機。他也說，自己有機會打莫德納疫苗，但他想讓給更有需要的邊境人員，「面對地藏菩薩起誓，若我因此染上印度變種病毒，甚至隕身，我也絕不後悔。」

施景中14日在臉書說，他的朋友葉庭瑜醫師是英國名校醫學院畢業，現在從事疫苗流病等相關尖端研究；葉醫師的團隊幾天前使用數學模型，大量推演各國疫苗施打優先順序的模型。

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施景中表示，葉醫師發出警訊，印度變種病毒早晚一定會來敲台灣國境的門，而現在廣州已經有了，現在不做防範，等到散布進來國境內，那會是怎樣的景象？

施景中指出，葉醫師除了提出疫苗施打的順序、間隔最佳化之外，還提出的另一個重點──強化邊境，邊境人員包括在「國境守護的第一線醫療人員」（境外移入個案的直接照護者），還有「機師、空服員以及邊境相關工作人員」，希望政府優先配給mRNA疫苗，因AZ疫苗對印度變種的保護力，不如mRNA疫苗來得好。

▼近日民眾施打AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）



施景中說，目前台灣只拿到7.5萬劑莫德納疫苗，政府先分配給醫護，並未優先給邊境人員；不過，機師等邊境人員目前歸到第三類施打順序，這波疫苗順序應該打的到，但打的是AZ疫苗。

施景中表示，請指揮中心再度考慮超前部署，以手上目前僅有的武器，盡一切可能防範印度變種病毒，讓邊境人員優先施打mRNA疫苗；如果AZ疫苗已打第一劑，考慮放寬混打的限制，讓他們施打現在僅存的莫德納。

「難道國境之內的醫護人員不重要的嗎？」施景中指出，全國醫事人員據統計接近50萬人，第三類第一線高接觸風險（含邊境人員）約3.5萬人，以現有的彈藥精兵，最高指揮官必須布局一個不會全盤皆輸的方法。

「我曾經擔心，寫這些出來，會不會被罵？」施景中說，「葉醫師跟我說了一個電影的例子，這部電影也是我喜愛的電影。電影《墨攻》有一段：墨家策士革離，建議梁王，『拆除皇城，把石塊用來加強邊境防守。』因為，『邊境被破，皇城也難逃』。」

施景中寫道，「我打AZ，我驕傲。我一樣會要照顧確診的孕婦，而且說不定很快會輪到。莫德納我是有機會打的，但我想讓給更有需要的邊境人員。面對地藏菩薩起誓，若我因此染上印度變種病毒，甚至隕身，我也絕不後悔。」