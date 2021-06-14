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黃光芹捐醫護171台冷氣遭檢舉心寒：衛福部憑什麼濫權查我水表？

▲黃光芹出席「在愛裡相遇，從心底成為家人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲資深媒體人黃光芹。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

女星賈永婕募款捐贈252台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），備受各界肯定。不過，資深媒體人黃光芹與朋友也發起類似活動，贈送醫護171台移動式冷氣機，不料卻遭民眾檢舉，衛福部也隨即行文新北市查處，讓她14日晚間再次發文「我做了什麼？該接受這樣的調查？」

黃光芹表示，她和友人集資送出171台移動式冷氣機給各地快篩站醫護，但衛福部稱有人提出檢舉，下公文到她所屬的新北市，要求「查處」，不僅送冷氣、捐贈防疫物資被列為罪證，還稱「目前裁罰案正在公文行走，是否裁罰尚未定案」，讓她難以理解。

對此，衛福部14日晚間表示，案件轉請新北市政府調查後，認定該案並沒有違反《公益勸募條例》，因為黃光芹無貼文揭露個人帳號，也無明確要求民眾捐款，因此確定不會開罰。

不過，黃光芹14日晚間再度發文質疑，根本從未接到衛福部的函覆，是直到媒體告知才得知，「衛福部憑什麼濫權查我水表？他們敢對賈永婕這麽做嗎？他們該下公文去查真正發動勸募的民進黨市議員？這樣做，不會澆息所有的善心義舉嗎？」

黃光芹臉書全文如下：

陳時中終於重視部長信箱了！

剛剛媒體傳來衛福部的答覆，我的答覆是：

第一、我從未接到衛福部的函覆，是媒體告知才知道。

第二，衛福部憑什麼濫權查我水表？他們敢對賈永婕這麽做嗎？他們該下公文去查真正發動勸募的民進黨市議員？這樣做，不會澆息所有的善心義舉嗎？

第三，新北市政府6月10日回文衛福部，今天14日，也就是在上禮拜四，中間隔了個端午節，請問衛福部，是何時決定不處分我的？

第四，防疫工作如此吃緊，你們哪來的閒工夫，來查處我！

去年3月空服員曾經投書部長信箱，希望部長能重視機組員豁免14天居家檢疫的問題；今年2月也早有李姓民眾投書部長信箱，要求注意諾富特一館混居及未列防疫旅館的疏失。陳部長重視了嗎？他注意了嗎？他置之不理！卻對民眾投書部長信箱檢舉我，十分熱衷，而且特別有針對性。

171台移動式冷氣機，送到好幾個縣市，集資分捐也是如此，為何單要新北市調查？光看「查處」等字眼，即可嗅出衛福部的心態可議。又下公文、又要求查處，這樣對付我，公平嗎？我又做了什麼，該接受這樣的調查？我隱忍了兩個禮拜，再不發聲，他們會怎麼處理我？

以下是衛福部回答媒體對我發文的說法：

本部於5/25接獲民眾投書部長信箱，檢舉黃光芹小姐疑似在臉書發起勸募，故5/28函請新北市政府查處。

新北市政府查察後，於6/10函覆：黃君無貼文揭露個人帳號，無明確要求民眾捐款之意思表示，故本案認定，尚無違反公益勸募條例之情形。

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