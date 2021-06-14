電影院工讀生沒班上！1個月「每天吃1餐」超心寒　帳戶餘額慘爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情仍嚴峻，就有一名在電影院打工的網友，自從三級警戒後，連班都沒有了，加上無法申請紓困補助，他的生活陷入困頓，甚至這1個月以來，每天只能吃一餐，讓他不禁心寒直呼，「對政府已經沒任何信心。」

網友日前在Dcard發文提到，「我是在電影院上班的工讀生，原本玩命9要上映，可以期待忙碌的日子，但沒想到直接三級警戒，連班都沒了。」

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他接著抱怨，「這次紓困4.0補助，永遠都是給一些不需要的人，而我想申請卻沒辦法，除了不是正職外，因為家庭年收入剛好超過40萬多一點，所以也無法申請。」

▲帳戶餘額剩下千元不到。（圖／翻攝自Dcard）

眼看帳戶餘額僅剩976元，原po不禁淚道，「存款快要不夠我生活了，這一個月以來每天只能吃一餐，這次我對政府的政策很失望，需要的人都領不到，而大學生也只能領那幾千，這樣的日子不知還要過多久。」

對此，許多網友心有戚戚焉，紛紛回應「跟你一樣，每天在吃土+1，無能為力...只能跟你說，你不是孤獨的」、「家庭年收入剛好超過40萬多一點也無法申請，政府就是篤定家人出事會幫忙養」、「每天吃土+1，有工作卻沒有班可以上，需要補助的人都拿不到，是覺得我們有辦法活過打疫苗的時候嗎」、「搞不懂，明明沒一樣超標也不能申請，標準很奇怪」、「我因為公司壓榨加上想另謀生路，在四月的時候離職了，結果五月爆發...完全打亂計畫」。