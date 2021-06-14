移工宿舍全面查察將提早完成　勞工紓困也要注意防疫

▲台南市勞工局長王鑫基指出，台南市所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，勞工局原定6月25日全數查察完竣，在全力執行下，將提前18日完成，目前累計查察384家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

苗栗縣電子廠發生移工群聚感染，台南市黃市長偉哲指示轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，勞工局原定6月25日全數查察完竣，在全力執行下，將提前18日完成，目前累計查察384家，將於下周持續積極查察輔導，黃偉哲市長提醒事業單位，要持續配合落實防疫相關之規定，共同為全民健康把關。

勞工局長王鑫基表示，台南市轄內移工人數為61868人，其中產業移工共45666人、社福移工16202人，現已完成384家的查察，目標下周將全數查察完竣。王鑫基提醒，為降低移工自行外出採買的需求，雇主應建置代買制度；且應建置1人1室的隔離空間，空間無法增設者，市府將協助媒合至防疫旅館。目前事業單位皆符合每人住宿面積3.6平方公尺的規範，勞動部後續擬訂定「每房居住人數」上限之規定，將據此持續督促、輔導事業單位落實降載。

勞工局長王鑫基表示，為利雇主向移工宣導相關防疫資訊，勞工局持續因應疫情的變化翻譯、編製多國語言防疫宣導資訊，此次也印製了避免群聚、避免不必要移動等多國語言海報於查察時一併提供給雇主，也持續於line等網絡加強宣導，勞工局網站亦建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），本局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

王鑫基局長指出，另勞工紓困貸款將於6月15日上午9時開辦，新增申貸條件，2019及2020年度個人各類所得總額必須在50萬元以下才可申貸。因此，可申貸的資格條件為：具備中華民國國籍、年滿20歲以上受疫情影響勞工，2019及2020年度個人各類所得總額在50萬元以下者，申請日前12個月內有參加勞保超過6個月，或有3個月勞保投保薪資等級在2.4萬元以上，或未投保勞工保險但可提出工作收入證明者，均可提出貸款申請。

王鑫基說，目前有多家承貸銀行提供線上申貸服務，在疫情期間，建議有意申貸勞工多選擇已有開戶、提供線上辦理的承貸銀行辦理，降低跑銀行的群聚感染風險，開辦此項業務之銀行也會提供QR Code供掃描下載填寫後書面郵寄辦理，以避免群聚。詳情可洽勞動部官網或撥1955。

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