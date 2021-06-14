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社會 社會焦點 保障人權

台中男嬰疑遭哥哥枕頭悶死　未謀父面身世坎坷...母親還要被遣返

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲中區一處民宅房客女移工，今早發現未滿1月的兒子沒有呼吸心跳，送醫搶救仍不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區一名未滿月的男嬰，14日上午6時許被印尼籍母親發現無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。據查，母親育有3歲大的哥哥及該名男嬰，還幫同鄉友人照顧另1名孩子，起床時發現還在睡覺的哥哥及枕頭不慎壓在弟弟身上，此時男嬰已無生命跡象。社會局表示，經查該名母親是非法移工，目前3歲哥哥已先行安置，後續將配合移民署隨母遣返。全案已報請檢察官相驗，以釐清死因。

消防局表示，今日上午6時54分接獲通報，中區成功路一處民宅的女房東稱印尼籍房客以LINE告知，表示她的孩子沒有呼吸心跳，勤指中心在取得患者母親電話後，與翻譯人員利用三方通話於線上指導DACPR，並派遣救護車前往，經送往平等澄清醫院搶救後仍宣告不治。

據悉，36歲的印尼籍女移工，與在梨山工作的同鄉男移工，育有一對未滿月的及3歲的兄弟，目前女移工還在坐月子，平時住在中區成功路一處承租的頂樓加蓋套房，坪數約4坪、租金約4000元，生活環境簡陋。另外，女移工還幫忙另一名同鄉移工照顧約3個月大的嬰兒。

據了解，女房東為幫助弱勢族群，將該套房用來租給外籍移工或弱勢家庭，由於女移工經濟狀況不佳，已欠繳多月房租，房東考量女移工生活困苦，並未催繳。

警方調查，男嬰身上無明顯外傷，初步排除有受虐情形，女移工稱一早起床時，發現正在睡覺的哥哥及枕頭，壓在未滿月的弟弟身上，而弟弟已經沒有呼吸心跳，經送醫急救不治，疑窒息死亡，全案已報請檢察官相驗，以釐清死因。

社會局表示，這個家庭過去沒有相關通報紀錄，嬰兒死因檢警已介入調查。經查，母親為非法移工，另一位小孩非本國籍，目前由社會局先行安置，提供必要的生活照顧，後續配合移民署處置程序隨母遣返。

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