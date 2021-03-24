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最強生魚片「不是鮭魚」！口感爽脆、清甜　內行推爆：1盤都不膩

▲日本料理,生魚片,握壽司。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友認為最強生魚片竟然是「牠」！（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

講到生魚片，很多人第一時間想到的莫過於「鮭魚、鮪魚、旗魚」，畢竟頗多熱炒店都是這種組合，而若是到壽司店，不少人必吃鮭魚和鮪魚。沒想到，就有人認為，最強生魚片都不是以上幾樣！有網友日前發文，大讚「牠」口感Q脆有嚼勁、味道又很甜，不禁問卦「海鱺是最強的生魚片吧？」話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「海鱺是最強的生魚片吧？」文中直誇海鱺口感Q脆、有嚼勁，味道又很鮮甜，「應該是生魚片裡面的霸主吧？」貼文一出，馬上有人附議，「紅甘跟海鱺生魚片都好吃，比旗魚那種強多了」、「海鱺真的好吃，油脂比鮪魚旗魚多，又不像鮭魚那麼膩。」

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不過，也有不少網友馬上反駁，「青甘肚才是 甜度肥美不輸鮪魚肚，價格划算」、「最愛鯖魚」、「便宜的旗魚才是」、「青甘跟鰹魚才是啦！」另外，包括原PO在內，最多人不推的則是「黃鯡+染色柳葉魚蛋（鯡魚生魚片，又稱尼信）」，「尼信愛吃的人就很愛，不愛的就覺得很腥。」

▲▼生魚片,鮭魚,鮪魚,旗魚,海鱺。（圖／Pixabay）

▲原PO大推海鱺（右下）口感脆、有嚼勁。（圖／Pixabay）

貼文則是吸引一位「生魚片系學弟」回文，大讚「不得不說，海鱺真的是我個人回購率很高的魚種」，指出每到進入秋冬之際，就是野生海魚開始肥美的時候，相當適合吃生魚片，所以他看到夠肥的野生海鱺，都會忍不住買回家做生魚片吃。

「野生海鱺的香氣大概是養殖的兩三倍」，他接著透露海鱺的吃法，直說海鱺是一種活動量很大的魚，所以剛殺好的野生魚太新鮮，咬起來會比較韌，「我個人都是習慣一條魚分2次吃，第一次先放個3～4天！」外觀部分，熟成3～4天的海鱺生魚片顏色鮮紅，「這時候只要沾一點點醬油就好吃。」

他表示，3～4天的海鱺吃起來是爽脆的口感，肉質不會硬，清甜的海鱺香氣撲鼻，吃一大盤也不覺得膩。接著是放個7～8天，就可以來吃另一半，「此時魚肉水分減少很多，肉質就會比較軟白色，油脂豐富的話，入口嚼個幾下，脂香濃郁，整個生魚片的甜味都出來了，忍不住又整盤吃光！」

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