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修補川普政府時期緊張關係！拜登結束G7領袖峰會　赴比利時談合作

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾13日專電

美國總統拜登今天稍晚結束七大工業國集團（G7）領袖峰會後，將轉往比利時出席北約及歐盟峰會，外界預期美歐將修補川普時代的緊張關係，探討合作應對中國等地緣政治挑戰。

正在英國舉行的G7領袖峰會今天晚上落幕後，拜登（Joe Biden）將轉赴比利時首都布魯塞爾，分別在14日及15日出席北大西洋公約組織（NATO）及歐盟美國（EU-US）峰會。

美國前總統川普時期經常批評北約及歐盟，說北約已經「過時」，並公開批評歐盟各國領導人未能提高對北約的經費分攤；另厲指歐盟是美國在國際貿易上最大的敵人，對歐盟發起調高鋼鋁關稅貿易戰。

▼美國總統拜登結束G7領袖峰會後，將前往比利時出席北約及歐盟峰會。（圖／路透）

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

而拜登上台後美歐領導人恢復熱線，拋出重建跨大西洋夥伴關係口號，而這次拜登布魯塞爾之行，各界預期將會出現互稱堅定盟友的談話，雙方將修補川普時代的緊張關係，探討地緣政治及經貿議題上的合作。

6月11日歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在英國出席G7峰會時公布與拜登談話的相片，她表示跨大西洋的緊密團結對應對中國議題到氣候變遷挑戰至關重要，期待與拜登的歐美峰會。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）近日也強調，北約不僅是歐洲和美國的軍事同盟，當今世界處於「體制之爭」，成員國將在本次高峰會通過新進程「北約2030」（NATO 2030），擴大安全的定義並強化韌性，以因應自信的中國軍事強權、俄羅斯日增的攻擊性、國際恐怖主義、網路攻擊、核武擴散等新增威脅。

 
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