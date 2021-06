馬克宏打破社交距離　突抬手摟住拜登！親密舉動成鎂光燈焦點

▲馬克宏突然抬手扶住拜登的背部。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

七大工業國(G7)高峰會11日正式於英國康瓦爾郡登場,除了峰會議題外,各國領袖間的互動也成為媒體關注的焦點。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)11日步入會議地點前,就突然伸手扶住美國總統拜登(Joe Biden)的背,兩人就這樣「打破社交距離」,以超近距離談話,儘管拜登的年紀都可以當馬克宏的父親了,但兩人的動作就宛如哥倆好一樣,引發熱議。

英媒LBC的記者班(Ben Kentish)此次負責採訪G7峰會,他11日在推特上PO出一段影片並寫道,「七大工業國高峰會舉行首次正式會議前,拜登與馬克宏在路途中進行了深度交談。」

從影片中可以看出,當時七國領袖正要一同前往第一個會議地點,途中馬克宏突然走到拜登身旁,並伸手扶上對方的背,而拜登也順勢抬手扶上馬克宏的背部,顯得格外親密。兩人還不時地停下腳步,親密交談,宛如一對哥倆好,也讓在一旁等候的記者們嚇了一大跳,瘋狂按下快門記錄這一刻。

兩人相摟的畫面曝光後,有外媒分析,這樣的肢體語言「十分溫暖」,更有外交官形容馬克宏全心投入在與拜登相處的時光中。英國《衛報》甚至還以「拋棄強生:拜登在G7峰會上直奔馬克宏與凱莉(強生現任妻子)」為標題,報導此事。33歲的凱莉與56歲的強生相差23歲,是他的第三任妻子,兩人育有一名一歲兒子,5月才剛完婚。

Joe Biden deep in conversation with Emmanuel Macron and Ursula von der Leyen as the G7 leaders walk to their first formal meeting of the summit here in Carbis Bay pic.twitter.com/bM9VpQzeMX