比利時病毒學家險遭暗殺！　「極右派」軍人偷大批軍火逃逸

▲比利時頂尖病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）（Marc Van Ranst）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

比利時頂尖病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）上月險些遭特種部隊軍人康寧斯（Jürgen Conings）暗殺。據了解，康寧斯有極右傾向，他偷走大批軍火，埋伏在范蘭斯特住家外3小時，所幸范蘭斯特提早返家，帶著妻兒跑到秘密地點躲藏，目前康寧斯則下落不明。

BBC報導指出，康寧斯5月18日從軍隊偷走火箭發射器、機關槍等大批軍火後，埋伏在范蘭斯特家外3個小時。據悉，康寧斯本來就有極右思想傾向，早已被比利時當局列入恐怖份子觀察名單，他還留下字條表示，「所謂的政治精英和病毒學家，決定你我將如何生活，他們播下仇恨跟挫敗的子，我無法忍受謊言。」

De nouvelles recherches pour retrouver Jürgen Conings lancées ce mercredi, toujours dans le Limbourg https://t.co/0lvdGkRsqN pic.twitter.com/gKtdCI6VHf — La Libre (@lalibrebe) June 9, 2021

所幸范蘭斯特當天提早返家，目前帶著妻子和12歲大的兒子藏身在祕密地點，由國安人員保護。范蘭斯特說，人們很容易會指責傳遞壞消息的人，「如果你連續幾個月每天都要上電視，人們會對你感到厭惡，有一群人就是討厭科學，討厭科學家。」

目前比利時警方已經出動數百名人力，利用直升機和軍用卡車全面搜捕，但目前康寧斯仍舊下落不明，不排除他已經死亡或逃往其他國家。

新冠肺炎疫情爆發後，范蘭斯特擔任政府顧問，負責評估風險和擬定防疫措施，成了極右派的眼中釘。歐洲不少右翼傾向的民眾認為疫情根本沒有政府說的那麼嚴重，對抗疫措施造成生活不便極度不滿，不少防疫專家在這段期間收到威脅信，甚至直接遭到攻擊。

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