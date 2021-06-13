　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比利時病毒學家險遭暗殺！　「極右派」軍人偷大批軍火逃逸

▲▼比利時頂尖病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）。（圖／路透）

▲比利時頂尖病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）（Marc Van Ranst）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

比利時頂尖病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）上月險些遭特種部隊軍人康寧斯（Jürgen Conings）暗殺。據了解，康寧斯有極右傾向，他偷走大批軍火，埋伏在范蘭斯特住家外3小時，所幸范蘭斯特提早返家，帶著妻兒跑到秘密地點躲藏，目前康寧斯則下落不明。

BBC報導指出，康寧斯5月18日從軍隊偷走火箭發射器、機關槍等大批軍火後，埋伏在范蘭斯特家外3個小時。據悉，康寧斯本來就有極右思想傾向，早已被比利時當局列入恐怖份子觀察名單，他還留下字條表示，「所謂的政治精英和病毒學家，決定你我將如何生活，他們播下仇恨跟挫敗的子，我無法忍受謊言。」

所幸范蘭斯特當天提早返家，目前帶著妻子和12歲大的兒子藏身在祕密地點，由國安人員保護。范蘭斯特說，人們很容易會指責傳遞壞消息的人，「如果你連續幾個月每天都要上電視，人們會對你感到厭惡，有一群人就是討厭科學，討厭科學家。」

目前比利時警方已經出動數百名人力，利用直升機和軍用卡車全面搜捕，但目前康寧斯仍舊下落不明，不排除他已經死亡或逃往其他國家。

新冠肺炎疫情爆發後，范蘭斯特擔任政府顧問，負責評估風險和擬定防疫措施，成了極右派的眼中釘。歐洲不少右翼傾向的民眾認為疫情根本沒有政府說的那麼嚴重，對抗疫措施造成生活不便極度不滿，不少防疫專家在這段期間收到威脅信，甚至直接遭到攻擊。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不
直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳狂攬客
吳佩慈男友遭爆虧百億押豪宅！停業防疫又欠債「酒店王國爆危機」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AZ疫苗安全！　歐盟：對各年齡層都利大於弊

英國首相強生：期盼再度調查COVID-19疫情起源

以色列在位最久總理下台！　「60票：59票」新聯合政府成功上任

從台海問題到新冠疫苗　G7峰會公報「9大重點」一次看懂

G7公報首度提「台海情勢」！重申印太自由開放、兩岸穩定重要性

G7國家聯手強硬對中國　抗衡一帶一路「通過B3W計畫」

G7公報出爐！中國「人權問題」遭點名　拜登：滿意結果

修補川普政府時期緊張關係！拜登結束G7領袖峰會　赴比利時談合作

「有更多可以用」　歐盟官員籲：避免為60歲以上者接種AZ疫苗

快訊／G7領袖確定了　捐出「10億劑新冠疫苗」給貧窮國家

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

鴨仔蛋忘記吃「孵出5隻小萌鴨」　他秒變現成鴨爸：希望能活下去

4歲Lucy慫恿Olie越獄！　隋棠曝「犯案過程」網融化：教得超好

賈永婕募集6804萬買「救命神器」 陳時中致謝：政府也已購500台

AZ疫苗安全！　歐盟：對各年齡層都利大於弊

英國首相強生：期盼再度調查COVID-19疫情起源

以色列在位最久總理下台！　「60票：59票」新聯合政府成功上任

從台海問題到新冠疫苗　G7峰會公報「9大重點」一次看懂

G7公報首度提「台海情勢」！重申印太自由開放、兩岸穩定重要性

G7國家聯手強硬對中國　抗衡一帶一路「通過B3W計畫」

G7公報出爐！中國「人權問題」遭點名　拜登：滿意結果

修補川普政府時期緊張關係！拜登結束G7領袖峰會　赴比利時談合作

「有更多可以用」　歐盟官員籲：避免為60歲以上者接種AZ疫苗

快訊／G7領袖確定了　捐出「10億劑新冠疫苗」給貧窮國家

人人都可以是廚神！5款零失敗點心　爆漿起酥湯圓蓬鬆軟Q超欠吃

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

速霸陸小改款Forester可望年底現身　e-Boxer輕油電將成未來主力

喬帥目標年度大滿貫　還要挑戰史上僅1人達成的「金滿貫」

高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

新手爸媽不可錯過！美式賣場幫寶適優惠每箱折140元　線上同步中

杯麵躲貓貓！日清「貓耳包裝」萌翻鏟屎官　還藏神功用網狂讚

狗狗洗澡像打仗！長毛短毛犬手法大不同　貓咪不洗澡竟長出黑粉刺

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

國際熱門新聞

小姨子婚禮現場「趁亂激吻新郎」！新娘看傻眼

歐盟官員：避免為60歲以上者打AZ疫苗

快訊／蔡總統稱「泰國保留AZ疫苗出口」致延遲　泰國否認了

G7民主國家聯手 對中國強硬

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

G7峰會公報提了什麼？

G7領袖承諾：捐出10億劑新冠疫苗

G7公報點中國人權問題　拜登：滿意結果

拜登結束G7領袖峰會　赴比利時談合作

G7公報重申印太自由開放重要性 首度提台海情勢

G7峰會宣言　強調台海和平重要性

以色列在位最久總理下台！　新總理宣誓就任

英國女王用禮儀劍切蛋糕！G7領袖全看傻

英相強生：盼再度調查疫情起源

更多熱門

相關新聞

確診隔離10天就回家恐成防疫破口

確診隔離10天就回家恐成防疫破口

本土疫情爆發，確診病例不斷攀升，也讓台灣醫療量能陷入緊繃，指揮中心因此將隔離政策改為10+7，發病日10天後症狀緩解則無須採檢可解除隔離治療，不過卻有一名女網友發文表示，家中經歷過確診事件後，10天不採檢將可能形成防疫破口。

快篩、PCR檢測「3步驟」查結果！

快篩、PCR檢測「3步驟」查結果！

快訊／侯友宜怒了「請總統約束底下的人」

快訊／侯友宜怒了「請總統約束底下的人」

快訊／中央突襲配發疫苗　侯友宜：中央要公開透明提早告知地方

快訊／中央突襲配發疫苗　侯友宜：中央要公開透明提早告知地方

蔡英文被爆偷打輝瑞疫苗！陳時中回應了

蔡英文被爆偷打輝瑞疫苗！陳時中回應了

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情比利時病毒學家極右派

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3結果

住5年退租！房東「扯扣3萬6800元」：很合理

網酸大S扯後腿！小S：我姊是好人

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

林心如宅在家做蛋糕！　「烤箱反射」洩火辣穿搭

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

更多

最夯影音

更多
背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚
柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面