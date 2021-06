中國遭G7針對！　駐英使館回應：小團體不能統治世界

▲七大工業國(G7)高峰會在英國展開。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

七大工業國(G7)高峰會11至13日在英國登場,各國領袖希望藉此機會達成共識,表明最富裕的民主國家有足夠實力,能夠和中國大陸日益增長的影響力抗衡。中國大陸駐倫敦大使館發言人則痛批「小團體不能統治世界」。

根據《路透社》報導,中國大陸駐倫敦大使館發言人13日表示,現在已經不是少數國家決定全球決策的時代了,「我們主張國家不分大小、強弱、貧富一律平等,國際上的事情應該由各國共同商量處理。」

館方說,世界上只有一個體系、一種秩序,那就是「以聯合國為核心」的國際體系和「以國際法為基礎」的國際秩序,而不是少數國家主張的所謂體系和秩序。只有一套規則,那就是「以聯合國憲章宗旨和原則為基礎」的國際關係基本準則,而不是「少數國家制定的所謂規則」。

館方又說,世界上只有一種多邊主義,那就是「以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎」,平等相待、合作共贏的真正多邊主義,而不是基於「小圈子利益、搞集團政治」的偽多邊主義。

美國、加拿大、英國、德國、義大利、法國和日本等國領導人,希望能在此次峰會上達成共識,並向世界表明,最富裕的民主國家有足夠實力,能夠和中國大陸日益增長的影響力抗衡。

有消息人士指出,加拿大總理杜魯道(ustin Trudeau)在G7中主持關於中國的討論,呼籲各國領導人拿出一致的方法應對中國大陸引起的挑戰。

美國總統拜登則呼籲G7領袖公開譴責中國反民主行為,強調採取行動的必要性,同時提出全球基礎建設新計畫「重建更美好的世界」(Build Back Better for the World),提供數千億美元貸款,減輕發展中國家對北京的依賴,直接抗衡中國的「一帶一路」倡議。

