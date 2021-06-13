精準預測「確診要低於200例」！醫：早就說台灣不會有事

▲沈政男12日表示，每日新增人數就要降到200例以下，13日真的低於200例。（圖／翻攝自沈政男臉書）



記者柯振中／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男12日表示，目前每日發病人數低於200例，雙北快篩陽性率也持續下降，意味著疫情降溫，引起許多討論。對此，他13日再度發文，同時附上13日新增的確診人數，證實了自己的說法，「今天新增174例。我昨天有沒有說，就要降到200例以下？」

沈政男在臉書上說明，他讀了20多年的醫學，研究、實驗方面也有數年的經驗，時事評論也寫過10多年，就是為了在關鍵時刻，能夠給予幫助。

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沈政男提到，這種能力也許不只他一個人擁有，但可能擔心在網路上被攻擊，或是受到意識形態左右，因此沒有出面書寫，「於是，你就看不清疫情發展，與防疫狀況了。」

▼對於新冠疫情，沈政男時常發表看法。（示意圖／記者湯興漢攝）



沈政男說，從疫情剛開始的時候，他就已經說過「台灣不會有事」，因為台灣人相當注重身體健康，必定小心防疫，避免自身與家人受傷，此次大爆發，是因為一時鬆懈，不代表防疫模式有問題，「更不意味病毒就要君臨大地。」

「我是真正對台灣有信心的台灣人。」沈政男指出，他願意把自己念書、思考與寫作的能力，用來關注公共議題，替社會創造貢獻，「大家繼續努力，讓外人知道，你們訕笑得太早了，『台灣模式』不會讓你們看衰！」

▼沈政男認為，「台灣模式」不會讓外界看衰。（圖／記者李毓康攝）



沈政男12日張貼了發病趨勢圖，同時也加以解釋，趨勢可以看見四波發病高峰，每隔一個星期就出現感染小高峰，但愈來愈小，目前每日發病人數低於200例，但確診案當中，也包括10多天前的案例，數字加總才會超過200例，「就要降到每日新增200例以下了。」

沈政男認為，疫情之所以會降溫，就是雙北控制住，雖然可以基於黨派立場，攻擊新北市長侯友宜、台北市長柯文哲，但多數人民在意的是防疫成績。

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