　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

精準預測「確診要低於200例」！醫：早就說台灣不會有事

▲▼精神科醫師沈政男。（圖／翻攝自沈政男臉書）

▲沈政男12日表示，每日新增人數就要降到200例以下，13日真的低於200例。（圖／翻攝自沈政男臉書）

記者柯振中／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男12日表示，目前每日發病人數低於200例，雙北快篩陽性率也持續下降，意味著疫情降溫，引起許多討論。對此，他13日再度發文，同時附上13日新增的確診人數，證實了自己的說法，「今天新增174例。我昨天有沒有說，就要降到200例以下？」

沈政男在臉書上說明，他讀了20多年的醫學，研究、實驗方面也有數年的經驗，時事評論也寫過10多年，就是為了在關鍵時刻，能夠給予幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男提到，這種能力也許不只他一個人擁有，但可能擔心在網路上被攻擊，或是受到意識形態左右，因此沒有出面書寫，「於是，你就看不清疫情發展，與防疫狀況了。」

▼對於新冠疫情，沈政男時常發表看法。（示意圖／記者湯興漢攝）

▲▼新冠肺炎PCR核酸檢測採檢施作過程。（圖／記者湯興漢攝）

沈政男說，從疫情剛開始的時候，他就已經說過「台灣不會有事」，因為台灣人相當注重身體健康，必定小心防疫，避免自身與家人受傷，此次大爆發，是因為一時鬆懈，不代表防疫模式有問題，「更不意味病毒就要君臨大地。」

「我是真正對台灣有信心的台灣人。」沈政男指出，他願意把自己念書、思考與寫作的能力，用來關注公共議題，替社會創造貢獻，「大家繼續努力，讓外人知道，你們訕笑得太早了，『台灣模式』不會讓你們看衰！」

▼沈政男認為，「台灣模式」不會讓外界看衰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼急診室,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防護衣,隔離衣,醫用氧氣鋼瓶，防疫物資，醫用氣體，列管藥品,血氧，急重症。（圖／記者李毓康攝）

沈政男12日張貼了發病趨勢圖，同時也加以解釋，趨勢可以看見四波發病高峰，每隔一個星期就出現感染小高峰，但愈來愈小，目前每日發病人數低於200例，但確診案當中，也包括10多天前的案例，數字加總才會超過200例，「就要降到每日新增200例以下了。」

沈政男認為，疫情之所以會降溫，就是雙北控制住，雖然可以基於黨派立場，攻擊新北市長侯友宜、台北市長柯文哲，但多數人民在意的是防疫成績。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝
快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不
直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳狂攬客
吳佩慈男友遭爆虧百億押豪宅！停業防疫又欠債「酒店王國爆危機」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣長者致死率高於全球平均3%！疫苗到位慢　台大醫提3保命建議

頭髮恐沾病毒！皮膚科醫師教一進家門「8步驟」消毒專業SOP

中南部今起一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝

賈永婕哽咽捐救命神器：前線戰士打仗，後方就要支援！　醫護拍手

唐吉訶德西門店突「暫停營業消毒」　重新開店時間曝光

賈永婕捐342救命神器！臉書曝「No.1神隊友」　第一時間反應超感人

各縣市拚疫苗施打效率！陳時中：一階先打完會「提早發配」

台北「一聲等等」10小時才有疫苗！醫氣衝衛生局…目睹現場超心酸

台塑麥寮廠員工回高雄確診！百名同鄉深夜搭專車回雲林

父確診身亡！兒沉默跪雨中突「情緒潰堤」…悲痛嘶喊：爸爸快跑

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

鴨仔蛋忘記吃「孵出5隻小萌鴨」　他秒變現成鴨爸：希望能活下去

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

4歲Lucy慫恿Olie越獄！　隋棠曝「犯案過程」網融化：教得超好

賈永婕募集6804萬買「救命神器」 陳時中致謝：政府也已購500台

台灣長者致死率高於全球平均3%！疫苗到位慢　台大醫提3保命建議

頭髮恐沾病毒！皮膚科醫師教一進家門「8步驟」消毒專業SOP

中南部今起一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝

賈永婕哽咽捐救命神器：前線戰士打仗，後方就要支援！　醫護拍手

唐吉訶德西門店突「暫停營業消毒」　重新開店時間曝光

賈永婕捐342救命神器！臉書曝「No.1神隊友」　第一時間反應超感人

各縣市拚疫苗施打效率！陳時中：一階先打完會「提早發配」

台北「一聲等等」10小時才有疫苗！醫氣衝衛生局…目睹現場超心酸

台塑麥寮廠員工回高雄確診！百名同鄉深夜搭專車回雲林

父確診身亡！兒沉默跪雨中突「情緒潰堤」…悲痛嘶喊：爸爸快跑

開打最重要　中職擬定南部泡泡比賽模式

垃圾桶有保險套！甜美高校妹分手後交新歡　遭大一前男友掐死

人人都可以是廚神！5款零失敗點心　爆漿起酥湯圓蓬鬆軟Q超欠吃

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

速霸陸小改款Forester可望年底現身　e-Boxer輕油電將成未來主力

喬帥目標年度大滿貫　還要挑戰史上僅1人達成的「金滿貫」

高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

新手爸媽不可錯過！美式賣場幫寶適優惠每箱折140元　線上同步中

杯麵躲貓貓！日清「貓耳包裝」萌翻鏟屎官　還藏神功用網狂讚

狗狗洗澡像打仗！長毛短毛犬手法大不同　貓咪不洗澡竟長出黑粉刺

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

醫師教回到家「8步驟」消毒專業SOP

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

賈永婕募救命神器　中央慢半拍被罵翻

今晚8縣市持續豪、大雨特報

留言直接開戰！禾馨醫嗆柯P「聽你在放屁」

仲介藏46移工　一驗竟8人陽性

確診男隔離後退燒「謹慎自驗」仍確診　控10+7：破口

泰國否認蔡英文「優先使用AZ說法」　泰譯聞抓到元兇了

台塑員工回高雄確診！百名同鄉搭專車北返

嗆柯P在放屁　禾馨醫暴怒原因曝光！

更多熱門

相關新聞

歐盟官員：避免為60歲以上者打AZ疫苗

歐盟官員：避免為60歲以上者打AZ疫苗

媒體今天引用歐盟藥品管理局疫苗部門負責人卡瓦列里說法報導，除了較年輕族群，成員國也應避免為60歲以上的人接種阿斯特捷利康疫苗。

快訊／華南銀總行再增2名確診！　已安排全體同仁篩檢

快訊／華南銀總行再增2名確診！　已安排全體同仁篩檢

警專生特權插隊打疫苗　台南高雄認了！

警專生特權插隊打疫苗　台南高雄認了！

群創台南、高雄廠全體員工快篩！結果出爐

群創台南、高雄廠全體員工快篩！結果出爐

大S「屠殺文」紅到海外！　大馬網友論戰

大S「屠殺文」紅到海外！　大馬網友論戰

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫新冠疫情沈政男台灣模式

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3結果

住5年退租！房東「扯扣3萬6800元」：很合理

網酸大S扯後腿！小S：我姊是好人

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

林心如宅在家做蛋糕！　「烤箱反射」洩火辣穿搭

醫師教回到家「8步驟」消毒專業SOP

更多

最夯影音

更多
背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚
柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面