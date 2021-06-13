心痛護理員自殺亡　醫師護理師公會籲：讓醫護同住家人優先打疫苗

▲台南市各站視察疫苗接種情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）



中央社

新冠肺炎疫情嚴峻，醫護人員工作負擔沉重，又擔心把病毒帶回家。醫師公會全聯會與護理師護士公會全聯會今天皆發表聲明，強烈呼籲讓醫事人員同住家人優先接種疫苗。

疫情嚴峻，日前新北市一名護理師在疫情爆發後，深怕將病毒帶到家中，返家後就關在房間裡，連日壓力沉重情緒緊繃，身心俱疲下走上絕路。

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醫師公會全聯會與護理師護士公會全國聯合會今天都發表聲明，對此不幸事件表達哀痛不捨，也齊聲呼籲政府採購與國外捐贈疫苗陸續到貨之際，要將醫護同住家人也納入優先接種對象。

護理師護士公會全聯會理事長高靖秋告訴《中央社》記者，先前部立桃園醫院院內感染，就有護理師一家7口確診，還有家人病逝，令人悲痛。

此外，先前雙和醫院發生確診病患持刀攻擊護理師的暴力事件，也顯示護理人員受到身心壓力，高靖秋也呼籲，各機構務必要提供充分資源與防護措施。

醫師公會全聯會聲明也提到，護理師是醫師最重要的夥伴，醫療工作具高風險性、高不確定性，醫護身心壓力超過想像，呼籲各界應關注醫護人員的身心健康。

▲高雄12日上午收到疫苗隨即開打。（圖／民生醫院提供，下同）



醫師公會全聯會指出，護理師擔心將病毒帶回給家人的情形，在SARS風暴時期就已發生，目前有非常多的醫護同仁擔心家人可能感染，選擇工作結束後獨居不回家，但若家中有年邁父母或年幼子女，只能冒著感染風險返家。

醫師公會全聯會與護理師護士公會全國聯合會皆強烈呼籲，應協助盡快將醫護的同住家人，列為優先疫苗接種對象，醫護得以全心投入防疫工作，不再承受過度的身心壓力。

中醫師公會全國聯合會今天也發布聲明，為防堵漏洞並讓醫護安心返家，呼籲恢復醫事人員同住家人優先接種疫苗。