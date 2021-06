▲皮膚科醫師張佳穎。(圖/翻攝自Facebook/皮膚科張佳穎醫師)



網搜小組/董美琪報導

病毒可能跟著人們沾染回家,皮膚科醫師張佳穎針對疫情期間外出回家、居家防疫洗頭提出專業的建議,並分享自己每天出門回家的「標準消毒SOP」。

張佳穎PO文教民眾,最簡單的理解方式就是把外面當成「可能有病毒」,把家裡當成「乾淨區」,「只要出門,病菌就有可能透過飛沫或接觸而停留在頭髮、皮膚、衣物上,雖然風險不高,不過為了保護家人,也維持家裡舒適乾淨。」

她分享自己回到家,個人消毒流程:

1.門外放一小瓶消毒酒精,摸門把前先消毒手和門把,再拿鑰匙開門

2.無線手持抗菌機消毒全身和包包

3.酒精消毒手機

4.口罩丟棄

5.肥皂洗手

6.換下外出衣物

7.洗頭:建議使用溫和洗髮清,泡沫至少停20秒。可用潤髮產品,但少用造型品以免沾染灰塵

8.洗完澡,才放心和家人接觸,坐在沙發

沒出門:還是要洗頭

張佳穎表示,除了洗手之外,洗頭也是很重要的「大家一定希望躺在自己枕頭上的頭髮要是乾淨的啊~」由於現在是夏天,即便沒有出門曬,流汗較少,頭皮仍會有出油和皮屑,大部分來說一兩天洗一次為宜,如果運動次數較多,運動完馬上洗澡洗頭是最舒服的。

