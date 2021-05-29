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控「桃園艦返台沒有全面快篩」　海巡署：接觸人員都做PCR

▲▼1名駐防人員疑似確診，桃園艦同仁控沒有全面快篩，海巡回應，快篩接觸者。（圖／翻攝臉書）

▲1名駐防人員疑似確診，桃園艦同仁控沒有全面快篩，海巡署回應，快篩接觸者。（圖／翻攝臉書）

記者邱中岳／台北報導

海巡署5月中旬派遣桃園艦執行「碧海專案」到南海運送太平島休假官兵，因2名該島駐防人員家住萬華，手機收到疾管署細胞簡訊，海巡署立刻指示兩人進行採檢，1名太平島駐防人員快篩呈現陽性反應，本應全面快篩，卻遭指控「根本沒有全面快篩」。

當初桃園艦前往運送太平島休假的官兵，但是其中2名駐防官兵住在萬華，海巡署要求2人進行採檢，其中1人快篩也呈現陽性，後續又在島上進行核酸檢測，第1次結果呈現陽性，因機器精密度不比實驗室等級，第2次則呈現陰性反應。

目前海巡署也將再派出艦艇將該名「列管疑似病例」的同仁，帶回台灣本島進行篩檢，但卻爆出有桃園艦同仁不滿，指出為何沒有進行全面快篩，長官還要同仁對外宣稱全部人都有快篩，讓許多艦艇兄弟感到相當不滿。

對此，海巡署也表示，當初桃園艦返台靠港後，就有指揮中心的專家上船，針對同仁量測體溫，如感覺身體不適可以主動告知，直接用專車送往醫院進行核酸檢測，當天共計送了10多名同仁前往醫院篩檢，最後核酸檢測結果出爐為陰性。

海巡署表示，所有桃園艦上的同仁目前均隔離在駐地，且絕對不可能要求同仁對外聲稱「有全面普篩」，因為原本就不可能普篩，主要是針對有接觸該名疑似病例的駐防人員的同仁，進行進一步的快篩檢測。

另外，該名列管疑似病例的駐防人員，也已經由嘉義艦艇前往載運返回本島高雄，並且進一步的前往醫院進行更專業的核酸檢測，目前也將等待該名人員的篩檢結果，才會視狀況解除隔離桃園艦艇人員的管制、隔離。

快訊／太平島官兵2人收細胞簡訊1篩陽　海巡署嘉義艦後送返台複驗
 

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