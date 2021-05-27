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社會 社會焦點 保障人權

45公斤安毒藏士林地院旁 　海巡特勤隊步槍攻堅破門逮3人

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

毒梟異想天開，居然把毒品分銷倉庫設在台北市士林地方法院旁邊！26日下午4時許，海巡署偵防分署彰化查緝隊與台中豐原警分局等單位配合海巡署特勤隊幹員，到士林地方法院對街的某汽車美容店破門攻堅，幹員持M4突擊步槍拿著防彈盾牌硬攻這個毒品分銷倉庫，警方當場逮捕3名涉案犯嫌，另名犯嫌則在特勤隊員破門攻堅時趁亂跳窗逃跑。警方這起行動共起獲安非他命重達45公斤。

▲海巡署追中部毒梟日前攻堅位隱身士林地院對面的汽車美容店起獲45公斤安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署追中部毒梟日前攻堅位隱身士林地院對面的汽車美容店起獲45公斤安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署偵防分署彰化查緝隊日前接獲線報，發現日前中部有盜賣漁業用油的非法集團，事後把儲油空筒包裝好再送往台北市士林區這家汽車美容中心，海巡幹員研判這是傳統毒梟運毒把油桶當「菜底」包藏毒品的老手法，據此展開追查。

▲海巡署追中部毒梟日前攻堅位隱身士林地院對面的汽車美容店起獲45公斤安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署追中部毒梟日前攻堅位隱身士林地院對面的汽車美容店起獲45公斤安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署偵防分署彰化查緝隊會同中市豐原警分局、新北新店分局、海航警局、海巡署特勤隊共同組成專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，歷經數月跟監蒐證，鎖定毒梟集團在北市士林地區偽裝成洗車廠之毒品倉庫。

當天下午海巡署特勤隊幹員頭戴防彈頭盔、手持防彈盾牌突擊步槍攻堅，大動作圍捕引也起士林地院周遭路人圍觀。據目擊者指稱表示，看到特警全副武裝持防彈盾牌、突擊步槍經包圍該間汽車美容店，其他警網則持手槍，從士東路200巷裡汽車美容店周遭進行圍捕。

海巡特勤隊員持工具破壞店家鐵門時，發出巨大聲讓法院法警誤以為街上發生槍擊案，海巡特勤隊員與警方協力攻堅掃蕩當場壓制3名負責看管45公斤安非他命毒品犯嫌，目前海巡署偵防分署正循線溯源追查運毒集團上游主嫌。

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