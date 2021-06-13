確診隔離10天後不採檢　夫回家又呈陽性！人妻崩潰：再一次輪迴10+7

▲新冠肺炎PCR核酸檢測採檢。（圖／示意圖，記者湯興漢攝）



記者顏如玉／綜合報導

本土疫情爆發，確診病例不斷攀升，也讓台灣醫療量能陷入緊繃，指揮中心因此將隔離政策改為10+7，發病日10天後症狀緩解，則無須採檢可解除隔離，不過卻有一名女網友發文表示，家中經歷過確診事件後，10天不採檢將可能形成防疫破口。

為了擴充醫療量能，指揮中心日前宣布，隔離個案若退燒至少1天症狀緩解、且距發病日已達10天，無須採檢可解除隔離治療，並由衛生單位開立居家隔離通知書，續進行7天居家隔離。

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有網友表示，丈夫在5月20日身體不適、21日採檢確診後直接送往檢疫所，同居的她和婆婆兩人檢測為陰性，而不到1歲大的寶寶沒有特別去採檢，「他不到一歲，沒戴口罩到那地方更危險，且他的狀況都很好，就算他真的有任何狀況，也是我去照顧他，而且沒有任何治療的藥物，只能被隔離。」

6月1日丈夫從檢疫所出來，但家中有寶寶，因此自費到防疫旅館再做隔離，網友坦言，在家中要照顧老的、小的，還要擔心丈夫狀況，讓她膽戰心驚了19天，終於丈夫在6月9日這天出關，但為保險起見，再次做了PCR檢測，「不看還好一看全家都臉綠了，又是陽性（CT值26，具有傳染性），當天他又被抓進檢疫所了。」

又是一次輪迴10+7，全家也要再進行一次居家隔離，網友崩潰表示，不想再面對第三遍了，「對於我們全家來說，真的是一個夢魘。為什麼已經確診的人沒有檢查就放出來？到底有誰可以幫助我們這種小市民，讓我老公在第十天就再次採檢，不要再造成現在的狀況。」

文章發表幾小時就有破百轉發，網友難過表示，6月22日就是寶寶一歲生日，但爸爸卻無法在這重要的日子陪伴在身邊，只希望這一切快點結束。過自己的故事，網友認為10天不採檢，對台灣會是防疫破口，因此也希望大家分享出去，讓更多人正視病毒的嚴重性。

