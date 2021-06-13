影／湖北大爆炸「1秒轟平菜市場」！　去年同日浙江爆炸奪20命

記者鄭思楠／綜合報導

湖北十堰市張灣區艷湖小區今（13日）早上發生天然氣爆炸事故，截至下午3點左右，共造成138人受傷，當中有37人重傷，另有12人死亡。有網友發現，今天正好是浙江溫嶺燃料空氣爆炸重大事故1周年，當時這起恐怖事故共造成20人死亡，175人受傷，直接經濟損失達9,478萬元人民幣（約新台幣4.1億元）。

▲湖北菜市場瓦斯爆炸。（圖／翻攝微博）

湖北十堰爆炸發生在今日清晨約6時半，41廠菜市場被炸毀，據知情人指，這是當地一個較大的菜市場，事發時市場已經開市營業。有居民稱，他們的棚頂也被掀翻，聽到巨大爆炸聲後立即跑到樓下。

▲浙江溫嶺去年同日發生油罐車大爆炸，造成20人死亡。（圖／翻攝自央視）

瀋海高速溫嶺段「6·13」液化石油氣運輸氣罐車重大爆炸事故指的是2020年6月13日16時43分許，發生在浙江省台州溫嶺市甬台溫高速公路（屬瀋海高速公路）上由油罐車爆炸引發的一起交通事故。

當日，一輛由寧波市開往溫州市、運輸液化石油氣的油罐車在該高速的溫嶺西出口處發生爆炸事故，其隨即由匝道直接被炸飛至附近廠房小區，泄露的高濃度油氣發生二次爆炸與大火。當時共造成20人死亡，175人受傷，其中24人重傷。

▲油罐車炸飛4層樓高。（圖／翻攝自央視）

當時，附近目擊者拍下畫面，只見大片黑煙直衝天際，熊熊火舌不斷竄出，附近房屋都被轟爛倒塌，殘骸四散，甚至有一輛汽車遭炸飛4層樓高，猶如人間煉獄。

事故調查組事後認定，瀋海高速溫嶺段「6·13」液化石油氣運輸氣罐車爆炸事故，是一起液化石油氣運輸槽罐車超速行經高速匝道引起側翻、碰撞、泄出，進而引发爆炸的重大生產安全責任事故。