不放棄就有機會！台東利用線上平台　擴大參與分享走出一片天

▲▼利用線上平台分享DIY木作課程。（圖／台東縣政府提供、下同）

記者王兆麟／台東報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，第三級警戒延長至6月28日，全台博物館及地方文化展館依規定關閉，台灣東地方文化館也飽受衝擊而努力提升轉型，不只突破限制，更在危機中開啟新的可能。在各自尋找因應之道下，有的館舍選擇蘊蓄文化內涵，有的則大膽突破，甚至走出新路。

饒慶鈴說：「面對未來大家都很不安，此時，公共建設持續、甚至加速推動，更顯重要。」有形的建設如此，無形的建設也是。

▲自然史教育館在臉書分享自然科學知識。

位於池上鄉的樂賞大坡池音樂館經常性舉辦音樂主題講座，因疫情之故，實體講座無法進行，遂與蔚藍人文堂合作，在6月5、6日請講師林柏杰改以線上講堂形式講解電影配樂大師約翰．威廉斯、顏尼歐．莫利克奈，原本實體講座最多只能能容納70人，但線上限額500名大爆滿，還有許多等候者不得其門而入，反應超乎預期。線上講堂模式不只突破現場人數限制，也突破國家地域限制，吸引了美西華僑共同與會。

值得一提的是，大力提供軟硬體協助的蔚藍人文堂，本是旅美台人讀書會團體，2020年美國疫情嚴重，將實體讀書會改為線上進行，並於2020年6月創辦「蔚藍人文堂」，辦理線上專業人文講座。一年之後，台灣受疫情之困，蔚藍人文堂也將他們於美國疫情期間線上講座的經驗，無私回饋故鄉台灣。

▲▼蘭嶼文物館從藝術家「小島生活」開始，陸續在線上介紹蘭嶼藝術家。

台東市順天宮廟門依規定緊閉，但順天書屋以及順天宮文物館並不因此停滯，原本的課後輔導、程式設計以及再造鑼鼓陣等課程改為線上照常進行。負責的志工老師李小英表示，順天書屋多年來致力推廣數位資訊，早已培養學員優秀的線上操作能力，疫情對順天宮雖有影響但不大，反倒擴大順天宮文化教育的推廣能量。原本教室只能容納15人，改為線上教學後，各方協助解決學員在家上線的軟硬體設施問題，上課的學生數反倒更多；還因線上教學無交通與空間限制，順勢成立了池上分班，由池上志工協助，克服上線問題，讓該地區學童可以同步受惠。

而原訂5月22日於台東美術館開展的「大象奏鳴曲-王雅慧個展」，因疫情之故延期，館方於官網提供線上導覽手冊，民眾可以先行線上觀展；台東故事館原本每周六舉辦親子閱讀活動，由於不希望民眾閱讀慣性因疫情中斷，因此推出了線上說故事活動，每週三、六固定在官方臉書上架說故事影片，讓親子可以持續共讀。

另外，阿底旦文化故事館開始嘗試線上直播，分享DIY木作課程；蘭嶼文物館從藝術家「小島生活」開始，將陸續在線上介紹蘭嶼藝術家；自然史教育館持續在臉書分享自然科學知識，中學志工改為線上研習，薪火相傳不中斷。

台東地方文化館或是善用線上傳播力量，繼續傳揚館舍文化精神；或是持續練功，等待疫情趨緩後大展身手。

文化處長鍾青柏樂見地方文化館在疫情之下不只是消極防疫，還能努力因應並順勢成長轉型，他表示：「來自民間的活潑生命力是最可貴的，文化浪潮的推動往往都來自民間。」

►腦公！你不可以賴帳喔

