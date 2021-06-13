避免移動風險！75歲以上長者「不限居住、戶籍地」就可打疫苗

記者許展溢／台北報導

日本捐贈124萬劑「AZ疫苗」已將50萬劑配送至各縣市，12日部分縣市已經開始施打，指揮中心定調以15日開打，依疫苗接種順序1至7類族群施打，其中以75歲以上長者（含65歲以上具原住民身分者）人數最多。指揮官陳時中今（13日）強調，避免移動風險，75歲以上者不限居住地跟戶籍地，可就近接種。

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中說明施打疫苗部分，沒有限制一定要是在戶籍地或居住地，不能要求說居住在某處，但戶籍沒設在該地而不准打，這是不允許的，這樣做的話會造成大家的移動，增加移動風險，這是沒有必要的。陳時中強調，本來大家常講全島一命，大家要一起來配合，75歲以上指的是35年12月31日（含）以前出生，原住民身分是65歲以上。

▲疫苗接種不限居住地。（圖／指揮中心提供）



另外，陳時中提到，這次施打速度會比較快，重申124萬劑疫苗第二階段分配目標族群還是一樣，會評估6月15起的施打效率，再「微調」分配數量，希望施打效率能提高，若提早完成第一階段縣市，則會提早配，因此不用擔心打太快中間造成中斷，只要打的差不多就會往下發，而高風險熱區分配會看疫情情況，做疫苗分配調整。