台中「東興市場」連假湧人潮　警加強宣導防疫規定

▲台中市第二警分局今早前往傳統市場加強防疫宣傳。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

國內疫情嚴峻，適逢重要傳統節慶端午節，各地傳統市場採買民眾有增多情形，根據疫調顯示，傳統市場為確診者足跡熱點之一，台中市第二警分局為防疫情擴散，13日上午前往轄區內東興市場加強防疫宣傳，提醒攤商及民眾口罩要戴好戴滿，並保持安全社交距離，市民也相當配合。

「東興市場」是位於台中市北區最大的傳統市場，因南北貨齊全，幾乎天天湧入大量採買人潮。台中市第二警分局文正派出所今日上午前往市場實施防疫宣傳，沿路徒步以大聲公廣播，手持宣導標語，提醒民眾配合政府簡訊實聯制以及佩帶口罩等相關規定。

台中市第二警分局長蔡元戎表示，適逢端午連假，民眾有購物需求，但仍須以「一次買足、減少次數」原則，減少移動，避免群聚染疫風險，外出應全程佩戴口罩及遵守三級警戒相關防疫規定，希望用短暫的不便換來抗疫的成功；也特別提醒執勤員警，無論在公務勤務或私人活動，務必落實防疫措施，於執勤過程中更應提高警覺、不容鬆懈，確實做好自我防護工作。

▲採買的民眾配合防疫事宜。（圖／記者白珈陽翻攝）

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