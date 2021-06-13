竹市長者疫苗端午開打　6色通知單分區注射！通關搶先看



▲新竹市長者疫苗預計從明日開打，6種不同顏色的通知單代表6處不同的報到位置。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市12日獲配1.1萬劑AZ疫苗，今日649位長照社福機構住民與工作人員、洗腎病患已搶先施打完畢，明（14日）起啟動六處疫苗施打站，每天可為6000位80歲以上長輩施打疫苗，預計兩天內完成1萬1千劑疫苗施打。

新竹市649位長照社福機構住民與工作人員、洗腎病患搶先在13日打完疫苗，剩餘2100多名機構長者、工作人員、腎友則繼續馬不停蹄接力接種，預計周二可完成全部機構注射。

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▲市府規劃6處戶外大型空地為長者安排注射。



一般長者也將於14日端午節當日開始注射。新竹規劃6座疫苗施打站，由9個市府局處專責，民政單位夜以繼日完成造冊，並由超過2千位里鄰長協助發放通知書到長輩家中，並號召民間團體與醫師公會投入，每天投入近700位市府同仁、醫護人力與志工，預計2日可完成竹市長者疫苗注射，市府也安排暢通的無障礙坡道、免費疫苗計程車與復康巴士接送，讓長輩安全到、安心打。

竹市府長者疫苗採「事先造冊、現場核對、憑證施打」，長輩不用預約、不用排隊，依據年齡順序注射，疫苗施打站也安排在交通便利之處，設有廣大停車空間，現場規畫從入口一路暢通到底的木棧板無障礙坡道，提供助行器、輪椅供需要的長輩使用，並有志工隨時陪同。

針對行動不便長者，竹市規畫免費疫苗計程車與復康巴士，供長輩預約使用；臥床長者則有「到府施打」服務。林智堅市長也呼籲，「請把資源留給需要的人」，若家人無法接送再來申請服務。

市府提醒，為落實分流，避免群聚，長者疫苗「依通知單時間、地點到站施打，免排隊、免預約！」到場，並務必攜帶四樣證明，包括：健保卡、身分證正本、通知書、隨通知書附的意願書，方可施打、缺一不可。

▲▼黃色通知單與竹科疫苗施打站(園區網球場)外觀。

▲▼淺黃色通知單及東區疫苗施打站(動物園第二停車場)外觀。

▲▼粉紅色通知單以及北區疫苗施打站(公有拖吊場)外觀。

▲▼水藍通知單以及南寮疫苗施打站(南寮旅服中心)外觀。

▲▼白色通知單以及香山疫苗施打站(香山田徑場)外觀。

▲▼綠色通知單以及慈濟疫苗施打站(慈濟新竹靜思堂)外觀。

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