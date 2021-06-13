停車場炸出「天坑」　吞噬3車驚悚片曝光！輪前的路全沒了

記者吳美依／綜合外電報導

耶路撒冷日前發生一起驚悚事件，夏瑞札迪醫學中心（Shaare Zedek Medical Center）的平面停車場突然發生坍塌事故，柏油路面赫然形成巨大「天坑」，3輛轎車也跟著墜入黑洞；好幾輛汽車只差一步就會跟著掉下去，其中一輛車輪前的路面全都消失不見，而上述過程都被監視器捕捉下來。

הבולען שנפער בשערי צדק - סמוך לחפירת מנהרות הכניסה החדשה לירושלים@SuleimanMas1

(צילום: כבאות והצלה ירושלים) pic.twitter.com/vYRAq4aI37 — כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2021

影片中，原本平整的路面無預警坍塌，只見柏油逐漸剝落，掉入下方深淵，導致洞口急速擴大，3輛汽車慘遭「吞噬」。除了監視器畫面以外，目擊者也從各個角度記錄崩塌瞬間，直至消防人員抵達現場時，路面與土石仍不時崩解，巨坑邊緣緊鄰多輛汽車，令人看了捏一把冷汗。

▲耶路撒冷一間醫院停車場突然炸出天坑。（圖／翻攝Twitter@nirhasson）

根據《以色列時報》等外媒報導，此事7日發生在醫院舊停車場的出口收費機附近，消防部門接獲通報後，立刻派遣7輛消防車與一個特別救援小組趕到現場，搜尋可能受困的民眾，幸好沒有造成任何傷亡。

相關單位初步調查指出，夏瑞札迪醫學中心下方原來有一條地下隧道，正在實施修建工程時卻發生部分坍塌，因此造成恐怖「天坑」意外。

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