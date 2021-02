中東多國「出現極地渦旋」遭積雪覆蓋　耶路撒冷罕見下雪照曝光

▲因極地渦旋的現象,造成耶路撒冷出現異常「下雪」現象。(圖/路透)

實習記者高琳景/綜合報導

中東地區於本周陸續出現「極地渦旋(Polar Vortex)」的異常現象。其中,敘利亞、黎巴嫩、約旦和以色列部分地區皆被積雪覆蓋,造成交通中斷、學校延後考試和中斷新冠疫苗的接種計畫。

根據《每日郵報》報導,積雪覆蓋了數年來未曾到達的地區,包含敘利亞、黎巴嫩、約旦和以色列。其中,敘利亞首都大馬士革(Dimashq)因極端的天氣,已取消了部分地區的期中考試,甚至在西北部約有1萬多個帳篷和臨時庇護所因豪雨損壞,造成流離失所的民眾再度失去家園。

其中,鄰國黎巴嫩於周二(16日)傍晚遭風暴襲擊,這場風暴打破了原先溫暖的天氣,不僅帶來豪雨、溫度急劇下降,甚至讓黎巴嫩帶來最大降雪,成此次受災最嚴重的國家之一。

據黎巴嫩當地氣象部表示,預計降雪將覆蓋400米的高度,使東、北部地區有十多條道路禁止通行。另外,以色列氣象局預估「該國大部分地區將有雷暴雨和低溫」的現象發生。

據了解,極地渦旋是一種發生在極地和介於對流層與平流層的中、上部以及持續性且大規模的氣旋。這種渦旋在極夜的時候最為強大,因此這時的溫度梯度是最大。

The north of #Syria is facing a new atmospheric depression, and uneven rains and snow have fallen since yesterday evening, with snowfall in the high areas of Jabal Al-Zawiya, south of #Idlib. Our teams responded in several IDP camps and towns that were flooded by rainwater. pic.twitter.com/qy0chWoq5q