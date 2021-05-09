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耶路撒冷連2夜爆警民流血衝突！累積至少154傷　最小傷者才1歲

▲▼耶路撒冷以巴衝突。（圖／路透）

▲耶路撒冷已連續2日爆發以巴警民衝突。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列耶路撒冷自7日起，已連續2日爆發巴勒斯坦民眾與以色列警方產生衝突的事件。在穆斯林神聖的齋月期間，耶路撒冷的緊張局勢不斷升級。巴勒斯坦民眾抗議當地針對穆斯林的齋戒月（Ramadan）實施壓迫限制，加上東耶路撒冷有許多巴勒斯坦人可能遭驅逐，讓他們的憤怒情緒日益高漲，最終引爆流血衝突。

▲▼耶路撒冷以巴衝突。（圖／路透）

▲阿克薩清真寺是伊斯蘭教第3聖地。（圖／路透）

綜合路透社等外媒報導，5月7日，正當數以萬計的教徒在伊斯蘭教第3聖地阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）祈禱時，不少巴勒斯坦抗議民眾突然齊聚外頭，並向鎮暴警察投擲石頭、鞋子等物品，而警方則向他們投射橡膠子彈、閃光彈和催淚瓦斯反擊，雙方衝突造成至少205名巴勒斯坦人與18名警官受傷。

▲▼耶路撒冷以巴衝突。（圖／路透）

▲耶路撒冷的以巴衝突已持續2日，下同。（圖／路透）

經過前一晚的衝突後，8日仍有大批穆斯林信眾到阿克薩清真寺祈禱。由於9日是紀念1967年以色列奪取東耶路撒冷的「耶路撒冷日」，以色列警方加強保安，在公路截查車輛，並阻止民眾前往阿克薩清真寺。警方的舉動引發巴勒斯坦人的不滿，再次向警方投擲石頭、焚燒雜物，還動手拆除警方設置的路障。

▲▼耶路撒冷以巴衝突。（圖／路透）

警察隨後發射水炮和閃光彈驅趕人群，場面十分混亂，也造成大批人民受傷。巴勒斯坦紅新月會表示，至少有80人在這起衝突中受傷，其中包括多名青年及兒童，最小的孩子年僅1歲；而以色列警方則指出，至少有1名警員受傷。與此同時，巴勒斯坦加沙地區也有上百名示威者聚集在以色列邊境，向軍方投擲燃燒的輪胎和鞭炮，還有加沙武裝份子向以色列發射至少一枚火箭。

▲▼耶路撒冷以巴衝突。（圖／路透）

由美國、歐盟、俄羅斯和聯合國所組成的中東問題四方調節機構對本次的暴力事件表示關注，並呼籲以色列當局要保持克制，避免在穆斯林的聖日期間，製造進一步的紛爭。

▲▼耶路撒冷以巴衝突。（圖／路透）

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