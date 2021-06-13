怕帶病毒回家⋯護理師輕生亡！醫師公會籲：讓同住家人優先打疫苗

▲輕生的護理師在一間醫療機構擔任負責人。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳羿妏／台北報導

新北市一名47歲康復之家負責人兼護理師昨（12日）晚間傳出於屋內輕生，被丈夫發現時已死亡多時。據悉，這名護理師疑似疫情爆發後壓力大，擔心給家人帶來病毒，加上近期因細故與丈夫爭吵而走上絕路。對此，醫師公會全國聯合會今發出836字聲明，除了針對此事件表達遺憾，也以18年前的SARS事件為例，盼社會與中央關注醫護人員身心健康問題，並呼籲中央將醫護同住家人列為優先接種疫苗者。

聲明全文如下：

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昨日(6/12)晚間，新北市一位40多歲的護理師輕生而亡。主因是從新冠疫情爆發以來回到家就關進房中，擔心把病毒帶給家人，連日沉重壓力、精神緊繃致身心俱疲，走上絕路。對此一令人震驚的不幸事件，醫師公會全聯會全體會員深感哀痛與不捨。



在醫療場域中護理同仁一直是醫師們最重要的夥伴，如其他的醫事人員一樣，沒有各醫療專業人士的同心協力，醫療團隊救死扶傷的工作是無法順利完成的；醫療工作本來就具有高度的風險性、不確定性，團隊成員的身心壓力往往超乎想像；在新冠疫情下，這樣的壓力更形沉重！記得在去年歐美疫情爆發時，許多國外醫護人員即呈現身心崩潰的臨界狀態，那一個個驚恐、焦慮、哀傷的面孔，久久讓人難以平復。

醫護人員要面對大量確診病患、醫療量能緊繃、急救時的道德困境。此外，高標準的個人防護、反覆的消毒工作、過度的照護工時，更是讓人難以承受；再者，醫療現場病患的失落無助情緒散射，甚至是潛在的暴力風險，每每都可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。

本會懇請社會界與中央流行疫揮中心即刻起，共同關注醫護人員的身心健康問題。本事件中，護理師擔心將病毒帶回給家人之情形，在18年前的SARS風暴中就已發生。目前有非常多的醫護同仁擔心家人可能感染，選擇工作結束後獨居不回家者，比比皆是。但是許多同仁因家中仍有年長父母或年幼子女需人照顧，只能在此高度傳染風險下，勉強返家同住。本會建請中央流行疫情指揮中心能體察醫護仁之困境，協助早為其「同住家人」施打疫苗，讓醫護同仁得以全心投入防疫工作，不再承受過度之身心壓力。



國外經驗亦顯示，持續嚴峻的新冠疫情對民眾的心理健康影響甚鉅。對此，醫師公會全聯會日前已號召百位基層精神專科醫師，率領所有受過全人醫療訓練的醫師們，在此關鍵時刻照護全體國人的身心健康。我們也已成立「新冠疫情身心壓力照護小組」，未來不論是傳統門診或是遠距通訊診療，都將發揮醫療專業，陪伴所有人一起走過眼前的難關。面對困境，所有人都要一起支持、承擔，珍惜生命，絕不輕言放棄！我們深深相信，心和心緊緊相偎在一起，一定可以生出力量！

▼醫師公會發布聲明。（圖／翻攝醫師公會全國聯合會臉書）





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