眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

疫苗數量有限，誰能打疫苗成了敏感議題。昨日有媒體報導，指揮中心專家諮詢小組召集人夫人、台大醫院眼科教授胡芳蓉率綠營權貴打疫苗，引發各界疑惑。對此，台大醫院今（13）日上午鄭重澄清，昨日胡教授是率領醫護團隊到大廳接受捐贈重症加護病房防疫設備的善心人士，因路過員工施打門診被曲解。

台大醫院今（13）日發布新聞稿表示，為加速疫苗施打，院方12日起持續開診為院內同仁進行COVID-19莫德納疫苗接種。所有人員均符合CDC的接種對象規範，接種者資料也都透過健保署API系統與CDC之名單檢核後方能掛號。絕無可能有任何外界臆測之權貴人士在昨日接種疫苗。

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台大醫院指出，日前有善心人士透過本院眼科胡芳蓉教授，熱心捐贈改善本院照顧新冠肺炎重症病人加護病房之防疫設備，提供醫護同仁一個更安全的照顧病人空間，相關工程於12日完成啓用。

胡教授與護理部胡文郁主任代表本院醫護團隊親自於大廳接送該善心人士以表達感謝之意。只因剛好在員工施打疫苗門診附近路過。被曲解為胡教授帶人施打疫苗，實為不實報導，在此鄭重澄清。

時值全民共同努力防疫之際，台大醫院也請所有國民信任醫療人員，共此一心，為全國人民安全與健康而努力。