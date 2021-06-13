「台灣謝日本」登產經新聞！台130企業團體大手筆集資買全版廣告

▲產經新聞13日有2張全版廣告都是由台灣人買下。（圖／翻攝自產經新聞）

記者王佩翊／編譯

日本無償贈送台灣124萬劑的AZ疫苗，希望解決燃眉之急，讓台灣民眾大受感動，紛紛大讚「台日友好」、「感謝日本」，如今更有130家台灣企業與團體，集資在日媒《產經新聞》刊登2張全版的致謝廣告，感謝日本患難見真情，雪中送炭。

有財經網美之稱的胡采蘋13日上午在臉書粉絲專頁PO文表示，「剛剛矢板明夫老師寄來的，130家台灣企業和各界團體在產經新聞刊登感謝日本提供疫苗的廣告。」隨文也附上2張全版廣告的圖片，她同時搞笑寫道，「我只是想問一下，為什麼人家的排版就是那麼好看，設計的元素那麼簡單，帶珊瑚橘的紅色、櫻花、黑熊，就很充分表達了整個事件的意念，而且好看。嗚嗚日本文化產品的設計就是好。」並附加了「#台日友好永遠」的hashtag。

▲▼台灣企業與團體集資刊登廣告感謝日本捐贈疫苗。（圖／取自FB／Emmy追劇時間）

原來這是130家台灣企業與團體為了感謝日本捐贈的124萬劑疫苗，特地集資在《產經新聞》刊登的2面全版廣告。從廣告上可以看到分別寫著「感謝」、「ありがとう日本！（謝謝日本）」、「患難見真情」等字句。並以日文寫道，感謝日本政府在台灣因疫情陷入危急時，迅速地提供疫苗。

其中，「患難見真情」廣告的集資名單包括聯邦銀行、瓏山林等企業。另一方面，有台灣代表動物「黑熊」的感謝廣告則是由IT企業、證券公司、醫院、學術團隊以及運動相關團隊等共126個企業與團體共同集資完成。

網友們看到廣告紛紛表示，「好感動。謝謝這些企業家。再一次謝謝日本」、「謝謝日本」、「台日友誼長存，萬歲！萬歲！萬歲」等。

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