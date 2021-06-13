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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

懶人包／疫苗來了！北市「85歲長者先行」　網路、電話、通知單都可預約

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種,聯合醫院,醫護接種疫苗,施打疫苗,醫護人員。（圖／記者周宸亘攝）

▲面對嚴重新冠肺炎疫情，各類疫苗開始陸續到貨，考驗地方政府的規劃能力。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國內進入三級防疫警戒，國內疫苗不足的問題開始浮現。在台北市部分，日本捐贈的疫苗共配發到5.8萬劑，預計在13日針對85歲以上長者進行大規模施打，先穩固高風險族群，之後再依年齡分區塊逐步往下打。

若要想要解除管制，首要條件是7成國人施打疫苗達到群體免疫，以每人2針計算，至少需要3220萬劑，但國內目前僅獲得211.6萬劑疫苗，數量上嚴重不足。

單單在人口264萬的台北市，就需要185.2萬劑疫苗，目前全台灣也不過打了78萬劑左右，距離全國群體免疫還有相當大的距離，有待未來持續向國外採購以及國產疫苗挹注。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

北市至今共得20.7萬劑疫苗　先拚1到6類先打完

根據北市府統計，連同這一波日本捐贈的疫苗，北市共獲得13.3萬劑+5.8萬劑AZ疫苗，以及1.67萬劑莫德納疫苗，總計20.7萬劑

日本在日前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，首波66萬劑在11日晚間進行配發，台北市部分，總計獲得7萬劑，但其中有1.2萬劑為中央寄放，實際可支配的數量為5.8萬劑

這波疫苗主要施打對象，北市府依據中央疫情指揮中心指引，規劃1.醫事人員與醫療院所支非醫事人員、2.中央及地方政府防疫人員、3.高接觸風險工作者、4.因特殊情性必要出國者、5.機構、社福照顧系統人員及受照顧者、洗腎患者、6.75歲以上長者及65歲以上原住民

▲▼北市長者預約打疫苗0612。（圖／北市府提供）

19萬長者終於盼到疫苗　柯文哲拍板85歲以上先行

儘管此次疫苗為近期配發最大量的一次，但根據統計，北市75歲以上長者多達19萬人，但這波的疫苗還要分給1、2、3類未打第1劑者，有1萬3360人，另外還有長照機構2500人、洗腎診所4000人，接著依排序才會輪到長者施打，代表疫苗數量供給遠遠不足。

柯文哲也坦言，扣掉一些不會來打的，免強可以湊出5萬劑左右；考量到新冠肺炎有年齡越高死亡率越高的特徵，因此這波疫苗規劃給「85歲以上長者、65歲以上原住民」施打，這類人約5萬140人，其餘75歲以上長者則要等下一波，「暫時要說抱歉，因為我們還是給最需要的去打」。

▲▼北市長者疫苗預約0612。（圖／北市府提供）

長者上網預約5步驟　電話預約、帶通知單也可行

預約方式部分，除了電話預約外，也可到台北市衛生局的「COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約。13日上午8點即可開放預約。至於施打地點，北市共有28家醫院、135家診所以及12家聯醫門診部，共175個據點可以施打

柯文哲說，長者部分，13、14日上午8點到晚上8點可以在網路上預約，預計15、16日開始施打。但考量到數位落差的問題，柯也說，若無法使用網路登記，會請里長、里幹事甚至鄰長，把通知單送到每一戶的信箱，其上會記載施打疫苗的地點跟時間，前往施打一定要記得帶健保卡

倘若有移動不方便的長者，或是洗腎病人等，北市府也會派出機動接種隊，到家裡或是病院協助進行疫苗施打。

▲▼北市長者疫苗預約0612。（圖／北市府提供）

▲▼北市長者預約打疫苗0612。（圖／北市府提供）

▲▼北市長者預約打疫苗0612。（圖／北市府提供）

網路預約怎麼用？簡單5步驟就完工

步驟一、進入網頁後，點入取號資格，記得勾選詳閱注意事項
步驟二、選擇您所在的行政區，接著選擇欲接種機構，例如地區醫院、聯醫門診部、地區診所
步驟三、回答網頁問題，進行驗證
步驟四、請確認選擇的醫療院所是否正確。輸入身分證字號、行動電話，以及驗證碼
步驟五、上述步驟輸入確認後，選擇接種時間，即代表完成預約。網頁上會顯示您所選擇的「醫院」以及「預約號碼」

▲▼北市長者預約打疫苗0612。（圖／北市府提供）

▲▼北市長者預約打疫苗0612。（圖／北市府提供）

▲▼北市長者預約打疫苗0612。（圖／北市府提供）

▲▼北市長者預約打疫苗0612。（圖／北市府提供）

▲▼北市長者預約打疫苗0612。（圖／北市府提供）

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