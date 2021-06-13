疫苗技術看不懂？醫師用「金城五」神譬喻：找對就能滅病毒！

▲以「金城五」解釋疫苗原理。（圖／TFC 台灣事實查核中心授權，下同）

記者閔文昱／綜合報導

因應新冠肺炎疫情，多家疫苗問世，但時間較為緊迫的緣故，對於安全性及副作用各界仍有諸多疑慮。有網友就以「金城武」比喻各家疫苗製造原理，引發熱議；「TFC 台灣事實查核中心」則實際詢問醫師齊嘉鈺看法，從搞笑比喻中修正成精確版本，讓網友一窺不同疫苗之間的原理差異。

一名鄉民在PTT發文，以「金城武」譬喻3種疫苗原理，白話幽默的說法引發討論。對此，臉書粉專「TFC 台灣事實查核中心」實際諮詢國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師齊嘉鈺，並分享網友看法。齊嘉鈺表示，網友整理相當有創意，不過仍有部分不夠精確，因此親自整理了正確的「金城五版本」。

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齊嘉鈺認為，原始活病毒等於「金城五」，而病毒外套膜的S棘蛋白就是金城五的頭，受體結合區域（RBD）則為下巴。金城五進到身體裡時，會用他的下巴去找細胞的ACE2受體，然後就會和細胞融合進到細胞裡面發生感染。

齊嘉鈺說，「滅」活病毒疫苗的原理，就是先做好很多個金城五的「蠟像」，送進人體，蠟像金城五不會感染細胞，不會致病，而人體會先認識蠟像金城五，產生免疫力和記憶，下次碰到真的活的金城五來了，免疫力就會啟動，去攻擊、消滅活的金城五。

齊嘉鈺分析，mRNA疫苗和腺病毒載體疫苗的原理則是，先把做出「金城五的頭」的「密技」包在「錦囊」中，將錦囊送進人體，人體細胞會閱讀密技後，開始製作很多個金城五的頭出來，讓免疫細胞認識，下次碰到真的活的金城五來了，免疫力就會啟動，去攻擊、消滅活的金城五。

而國產疫苗採用的次單位蛋白質疫苗技術，齊嘉鈺比喻，先做好很多個金城五的頭，再把這些頭送進人體，讓免疫細胞認識，下次碰到真的活的「金城五」來了，免疫力就會啟動，去攻擊、消滅這個「金城五」。

▼齊嘉鈺醫師也解釋了3種疫苗遇上變種病毒的處理機制。

本文授權自：TFC 台灣事實查核中心