一張圖秒懂屏東長輩分流施打！　15日第1批、18日第2批

▲屏東縣府公布第二批為80-84歲的長者，預計18到20日施打 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

來自日本的AZ疫苗經中央分配後，屏東縣獲撥補2萬9000劑，除滿85歲以上長者列為第一批15日開始施打外，昨日公佈第二批為80-84歲的長者，預計18到20日施打，施打地點及時間除由村里幹事及村里長通知外，也可以到縣府官網「疫苗施打站專區」查詢，屏東縣長潘孟安籲請長輩不要心急，縣府已經做好分流分批，一定打得到。

潘縣長12日下午以影片公佈表示，縣府獲中央撥補的2萬9000劑疫苗，除了醫事、第一線防疫人員、長照及社福機構的照顧及被照顧者、洗腎患者，都已經造冊並排定注射的醫療院所外，人數最多的是符合資格的長者，必須要有妥適的安排，才不會讓長者不安。

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他說，屏東今天再度加零，團隊則再度就長者的疫苗施打做更週全準備，決定第二批以84-80歲為級距，人數約1萬9000人，預定18-20日施打；79-75歲及65歲以上的原住民約2萬7000人，則視中央撥補狀況通知施打日期。

潘縣長強調，只要是75歲以上的長者一定可以打得到，縣府是為了避免擁擠或慌亂，採取分批分流方式，一律由鄉鎮市公所村里幹事、村里長通知，疫苗注射以「實際居住在屏東縣的民眾為主」，可以跨鄉鎮及跨縣市，因此，如果戶籍不在屏東縣，但住在屏東縣的民眾可以洽所在地的衛生所施打。

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