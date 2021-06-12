花蓮+3！水泥工家族傳孫女8染疫　工班2人也中急篩406人結果出爐

▲▼花蓮縣12日增加3名確診，為觀音工地群聚案擴大。（圖／花蓮縣政府提供）

記者林冠吟／花蓮報導

台灣本土疫情持續嚴峻，指揮中心12日宣布台灣本土病例新增250例，其中花蓮再新增3名個案，全都是水泥工群聚案的衍伸，其中8日確診的工人再傳染給其孫女，整個家族中已有8人確診，其餘確診2人為同工班工頭與工人，縣府憂心群聚擴大，也緊急在新城鄉設立快篩站，緊急快篩406人，所幸全數陰性。

這起群聚案的感染源頭為8日確診的水泥工工人，案12137，5月17日自桃園觀音返回花蓮，直到6月8日才因喘不過氣被緊急送往門諾醫院急診，目前為插管重症正在治療當中，後續也陸續傳染給妻兒與岳父等，整個家族已有8人確診，12日再新增1名家人，為案12669，20多歲孫女，於居家隔離時出現流鼻水症狀，11日確診，而該名女性一家已有3人確診，媽媽、弟弟都確診。不過由於其停課後都在家遠距教學，因此足跡較為單純。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮縣12日公布確診個案足跡。（圖／花蓮縣政府提供）



除家人外，縣府也緊急對水泥工工人的工班進行快篩，12日共有2名確診，分別為案12668，60多歲男性與案12670，45歲男性。據了解，案12668工人有慢性疾病史，一採陰，不過二採時呈現陽性反應，於11日確診，縣府目前也已匡列其2名家人進行居家隔離，足跡曾到過門諾醫院門診、藥局與衛生所，全程皆有戴口罩。

至於案12670，45歲工頭一樣於11日確診，無慢性病史，也未出現相關症狀，不過由於其Ct值20.2，病毒量高，且自桃園觀音回來後，足跡遍布多個工地，曾多次與他人接觸，其足跡雖多不過仍算單純規律，因此也對其17名親密接觸者進行匡列，為5名家人、2名同事、4名朋友與6名親友。

▲▼花蓮縣12日公布確診個案足跡。（圖／花蓮縣政府提供）



由於確診工頭無症狀確診，期間也曾到過多個工地，憂心感染擴大，因此也在12日緊急在新城順安村設置快篩站，篩檢406人，所幸全數陰性。

花蓮縣長徐榛蔚說，由於確診水泥工及另工班2人，足跡曾至新城工地數次，因此今也在國軍花蓮總醫院的協助下，在新城鄉順安村活動中心新設快篩站，總計快篩406人，結果全數陰性。