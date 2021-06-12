快訊／雲林台塑六輕確診＋1　感染源不明足跡曝！累計5員工染疫

記者陳雕文、蔡佩旻／雲林報導

全台12日新增本土250個新冠肺炎確診病例，雲林縣新增1例本土個案，目前累積19例。該名確診者在台塑六輕工業區上班，曾因腹瀉、偏頭痛、關節痠痛等症狀到福利大樓醫務室就診，接著開始發燒，後送醫院PCR檢驗結果為陽性，目前於醫院治療；六輕目前已累計5員工確診。

▲▼雲林縣防疫中心舉辦記者會公布新的確診案例。（圖／記者陳雕文翻攝）

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雲林縣衛生局表示，目前掌握的活動地點皆已通知相關單位進行清消，但疫調這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。

▲新增的確診案例在麥寮六輕上班，曾因腹瀉、偏頭痛、關節痠痛就診，接著開始發燒，後送醫院PCR檢驗陽性，目前於醫院治療中，衛生單位正持續追查感染源。（圖／記者陳雕文翻攝）

新增的1例為案12838，42歲男性，於本縣麥寮鄉上班，6/5出現腹瀉、偏頭痛、關節痠痛等症狀，6/7曾前往福利大樓醫務室就診，6/11出現發燒症狀，前往醫院就醫進行快篩陽性，後送醫院PCR檢驗結果為陽性，目前於醫院治療。

由於先前一共快篩480員工都是陰性，最後仍陸續傳出確診消息，縣府不排除邀請專家持續追查感染源，而台塑除加強宿舍清消管理和分流管制，也加開交通車班次，鼓勵快篩陰性的員工多多利用，而上車時須以梅花座形式搭乘。

▼確診個案的活動史。（圖／記者陳雕文翻攝）