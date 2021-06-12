快訊／8.3萬劑AZ疫苗就位！侯友宜下令：長照及洗腎患者立即施打

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增251例COVID-19確定病例，分別為250例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。新北市獲配8.3萬劑，下午立即施打長照機構及洗腎患者開始施打，他們風險最高、最脆弱。

根據新北市疫苗施打規劃，第一階段為住宿式長照機構住民及工作人員約2.4萬人，85歲以上長者約5.3萬人，第一類至第三類醫事、防疫人員及高接觸風險者約5,000人，共8.2萬人，預計2天打完。

第二階段為，居家式及社區式長照機構住民及工作人員約1.2萬人、洗腎患者約1.3萬人、80-84歲長者約6.1萬人、第一類至第三類醫事、防疫人員及高接觸風險者5,000人，共9.1萬人。

第三階段為，75-80歲長者約8.8萬人、第一類至第三類醫事、防疫人員及高接觸風險者約5,000人。第二、三階段需視

▼新北三階段打疫苗。（圖／翻攝直播，下同）

新北市長侯友宜12日上午受訪表示，由於中央疫苗分配無法一次到位，滿足75歲以上長者全面施打，因此新北市採取分年齡、分階段的方式，先以85歲以上的長者施打，並分區、分里、分時段，不但不能造成群聚，更要細膩到位，長者的安全健康比施打疫苗更重要。

至於施打地點，新北市共有276的地點能進行施打疫苗，包括21家合約院所、29區衛生所、26處中大型接種站、200隊機動接種隊。