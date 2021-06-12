今新增250例本土個案「新北133例最多」　苗栗縣降到第5名

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增251例確定病例，分別為250例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。確診個案縣市分布中，以新北市133例最多，苗栗縣經過大規模篩檢後，病例數已下降，來到第5名。

指揮中心表示，今日新增之250例本土病例，為116例男性、134例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月28日至6月11日。

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個案分佈以新北市133例最多，其次為臺北市65例，基隆市16例，桃園市13例，苗栗縣9例，花蓮縣3例，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及臺中市各2例，高雄市、雲林縣、新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，45例為已知感染源，7例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

▲指揮中心公布6/12國內新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性17位、女性9位，年齡介於40多歲至100多歲，發病日介於5月15日至6月9日，確診日介於5月18日至6月11日，死亡日介於6月4日至6月11日。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。