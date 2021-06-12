新北市小英之友會募得688萬　補助6醫療院所醫護安心外宿

▲新北市小英之友會募得688萬，補助6所醫療院所醫護安心外宿。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／新北報導

新冠肺炎疫情肆虐，新北市小英之友會發起捐款活動，在一週內募得新台幣688萬元，全數捐助給與新北市有關的6家醫院各100萬元，提供專責照顧新冠肺炎確診患者的醫護人員，做為安心外宿的補助費用，期望能在疫情寒冬中為辛苦的戰士們送暖。

新北市小英之友會總會長賴正時、新北市醫師公會理事長周慶明、副理事長顏鴻順醫師、民進黨立委羅致政等人共同發起捐款活動，呼籲會內理監事、分會長、顧問團踴躍捐獻，希望籌募一筆專款，用於專責照護確診者的醫護人員下班後的外宿相關費用。

新北市小英之友會表示，我國自防疫警戒升至三級，迄今已近一個月，國人生活普遍受到嚴重衝擊，其中第一線照護及治療確診病患的醫護人員，更是全心投入毫無喘息空間。

新北市小英之友會說，不少專責醫護人員每天與確診者共處，擔心自己回家後會陷家人於染疫風險，所以下班後仍選擇留在醫院或其他地方休息，埸所十分克難簡陋、無法獲得充分休息，讓民眾深感不捨。

賴正時表示，這次的款項總計達新台幣688萬元，將全數捐給衛福部雙和醫院、衛福部台北醫院、新北市立聯合醫院三重院區、台北榮民總醫院、板橋亞東醫院、淡水馬偕醫院等6家醫院，藉此慰勞新北市醫護的犧牲奉獻。

賴正時認為，抗疫是長期的作戰，新北巿小英之友會發起這項活動，希望達到抛磚引玉的目的，也呼籲社會各界能共同響應，讓第一線的醫護人員沒有後顧之憂。

周慶明說，幫助醫護人員獲得必要的休息與喘息，就是協助維持防疫部隊的作戰能量，他代表新北市醫師公會及辛苦的第一線人員，向小英之友會及所有捐款的善心人士表達萬分謝意，所有的醫護人員一定會堅守崗位，讓台灣及國人度過這次的疫情。

顏鴻順則提到，這段時間以來，醫護與病毒生死博鬥，沒有人棄職潛逃，但因為不想影響家人健康，回家反成為最大的陰影，非常需要一個棲身之所，因此才會提出讓醫護安心住宿的構想，才一周就獲得令人感動的成果，心中感到萬分感激。

羅致政說明，這次醫護住宿補助金的捐款對象，為收治新北巿確診病患的大型醫療院所，包括部立、新北市立及民營的各家醫院，這代表防疫工作不分中央地方、不分政府民間，必須充分合作才能成功。

羅致政表示，這次活動在短短一個星期的時間，看到新北巿小英之友會的號召力與行動力，希望在當前各種政治口水中，讓社會各界及民眾看到、也加入這股善的力量，也感謝新北市小英之友會的拋磚引玉，呼籲全民都來做醫護的後盾，一起打贏這場對抗疫情的戰役。

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